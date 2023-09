Sabrina Ferilli contro Maria De Filippi: Lo scontro epico che ha scosso lo studio di Tu sì que vales

Sabrina Ferilli: Bravura, Bellezza e Simpatia

Sabrina Ferilli, l’affascinante attrice romana, continua a incantare i suoi fan con la sua bravura, bellezza e simpatia. La sua presenza a “Tu sì que vales” ha aggiunto un tocco speciale al programma televisivo, coinvolgendo il pubblico in un divertente e provocante siparietto, con il sesso come argomento principale. Durante le puntate future, Sabrina Ferilli dovrà dimostrare grande pazienza nei confronti del birichino Giovannino, che sicuramente ha in mente alcuni scherzi per lei.

Il Siparietto di Sabrina Ferilli: Un Momento Indimenticabile

In una nuova edizione di “Tu sì que vales,” condotta da Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile, con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e la new entry Luciana Littizzetto come giudici, Sabrina Ferilli assume il ruolo di presidentessa di giuria. Come sempre, deve affrontare gli scherzi di Giovannino con una grande dose di pazienza. Durante una delle esibizioni, Elisabetta ha catturato l’attenzione di tutti presentando se stessa come un’esperta del Kamasutra e delle varie posizioni sessuali.

La Battuta Sul Kamasutra

Durante questa presentazione, Elisabetta ha condiviso una battuta provocatoria sul Kamasutra, sottolineando l’importanza di comprenderlo per praticare il sesso in modo soddisfacente dopo i 25 anni. Questa affermazione ha scatenato una risata da parte di Sabrina Ferilli, ma Maria De Filippi ha subito sottolineato la necessità di non ridicolizzare l’argomento. Sabrina ha risposto con determinazione: “Non ridicolizzo un ca**o, so perfettamente di cosa parla.” Tuttavia, Elisabetta ha difeso il suo punto di vista, spiegando che il Kamasutra rappresenta molto di più di un manuale di posizioni sessuali, ma una ricerca dello spirito e un’unione tra due individui.

La Tensione in Studio

La discussione ha creato tensione in studio, con Elisabetta che ha accusato Sabrina Ferilli di metterla in ridicolo e la conduttrice di sentirsi presa in giro. La concorrente ha commentato: “Questa è l’Italia, l’Italietta che lei rappresenta.” Nonostante la tensione, Sabrina Ferilli ha scherzato dicendo: “Vede? Purtroppo il pubblico è capra come me!” La discussione ha aggiunto un pizzico di vivacità allo spettacolo e ha dimostrato che anche i momenti più piccanti possono creare situazioni divertenti.