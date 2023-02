Sabrina Ferilli torna in Italia da Tokio per stare accanto all’amica Maria De Filippi

L’attrice, che è un’amica intima della moglie del conduttore, si trovava a Tokyo quando ha appreso della dolorosa morte.

Molte persone sono intervenute sui social media per esprimere il loro dolore per la scomparsa di Maurizio Costanzo. Celebrità, colleghi e ammiratori del conduttore hanno condiviso le loro condoglianze. Tra loro c’è anche Sabrina Ferilli, che però finora non aveva condiviso pubblicamente il suo personalissimo dolore.

“Molte promesse sono state infrante”, ha scritto a corredo del suo ultimo post, che raffigura una rosa rossa tra le mani. Questo sembra riferirsi alla sofferenza causata dalla scomparsa di Maurizio, marito di una delle sue più care amiche. È tornata in Italia da Tokyo per stare accanto all’amico in questo momento di dolore.