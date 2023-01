Sabrina Salerno Biografia

Sabrina Salerno, bellezza seducente fin dall’adolescenza, ha avuto la possibilità di entrare nel mondo dello spettacolo quando a sedici anni è stata scelta come Miss Liguria. Inizialmente timida e insicura di sé, Sabrina Salerno ha una grande forza ed è pronta a cogliere l’occasione perfetta per mostrare il suo talento accattivante.

Anche se sembra sicura di sé, la sua vita è stata piena di difficoltà. Come ha dichiarato sul suo sito web personale, “mio padre ha abbandonato mia madre quando era incinta di me e si è rifiutato di riconoscermi. Mia madre non poteva prendersi cura di me, così ho vissuto con i miei nonni per cinque anni. A dodici anni ho cercato di ottenere l’amore, il sostegno, la sicurezza e la tenerezza che mio padre avrebbe dovuto darmi, ma lui non era ricettivo. Nonostante questo, sono cresciuta, determinata a rafforzare la mia capacità di recupero”.

La sua figura straordinariamente perfetta, il suo aspetto seducente e molto attraente e le sue curve generose erano impossibili da non notare. Nel 1985 si fa subito notare partecipando al famoso programma “Premiatissima”, condotto dall’iconico Johnny Dorelli. Sabrina rifiuta di essere vista come una semplice spalla, desidera lasciare un segno nell’industria musicale e far parte della scena musicale internazionale che era così popolare in quegli anni.

Rischia e pubblica il suo singolo di debutto, “Sexy Girl”, una rara canzone italiana cantata in inglese, ed è subito un successo. Il singolo schizza alle stelle nelle classifiche italiane e tedesche. Finalmente, nella stagnante scena musicale italiana, qualcuno ha avuto il coraggio di presentarsi in un modo che avrebbe fatto invidia anche alle più famose star straniere. Al primo ascolto, la canzone non sembra affatto una produzione locale, ma piuttosto un brano importato dall’altra parte della Manica.

Dopo aver sondato l’entusiasmo del pubblico, era giunto il momento di spingersi oltre e di pubblicare un album completo! Nell’86-’87 esce Sabrina, con il singolo “Boys”, che riscuote un enorme successo in tutta Europa, in Sud America e in Australia!

Con anni di sforzi instancabili e innumerevoli richieste, Sabrina ha pubblicato molte canzoni di successo, la più famosa delle quali è “Like a Yoyo” dall’album “SuperSabrina”. I suoi testi sono sempre sensuali e seducenti, un personaggio che ha creato attraverso le sue fotografie provocanti e sensuali che hanno abbellito le pagine di tutti i giornali. Dopo una straordinaria performance a Mosca nell’89, Sabrina ha portato il suo talento sul grande schermo, recitando nel film “Fratelli d’Italia” al fianco di Jerry Calà.

Nel ’91 è stata entusiasta di unire le forze con Jo Squillo per esibirsi al Festival di SanRemo con la loro canzone “Siamo Donne”. Nel ’95 è stata entusiasta di debuttare in teatro sotto la direzione di Alessandro Capone, interpretando il ruolo di Fata Morgana nello spettacolo “I cavalieri della tavola rotonda”. Poi, nel ’99, è stata felicissima di partecipare a “Jolly Blue” di Max Pezzali, lanciando contemporaneamente il suo nuovo album, “A Flower is Broken”.

Sabrina Salerno con Jo Squillo

Dopo essere stata una delle cantanti italiane più amate degli anni ’80, è tornata trionfalmente in televisione nel 2002 come inviata del programma di Italia 1 “Matricole e Meteore”, con il titolo umoristico di “Sexy Bond”. Salerno si è calata nel ruolo di agente segreto, determinata a scoprire le star dimenticate degli anni ’70 e ’80. Era appassionata della sua missione e pronta a raccogliere la sfida.

Dal 2001 al 2003 ha stupito pubblico e critica con la sua interpretazione nel musical “Emozioni”, diretto da Sergio Japino, al fianco di Ambra Angiolini e Vladimir Luxuria. La sua gioia si è ulteriormente moltiplicata quando nel 2004 è nato il figlio Luca Maria dall’amorevole compagno Enrico Monti, che ha poi sposato nel 2006.

Nel 2005 ha illuminato lo schermo con la sua interpretazione nel film indipendente “Colori”, diretto da Cristiano Ceriello. Quest’opera ispirata al Dogma 95 le è valsa il premio della critica al Festival di Salerno. Nel 2006 ha continuato a brillare con il ruolo di protagonista in “Film D”, sempre diretto da Ceriello.

Dopo nove anni di pausa, nel settembre 2008 ha fatto un ritorno trionfale sulla scena musicale italiana con l’uscita del suo nuovo album, “Erase/Rewind”. Questa compilation in doppio CD include 13 dei suoi classici successi e 13 nuovissime canzoni pop rock che non sono ancora state ascoltate!

Per l’estate del 2010, era determinato a riportare in auge gli anni ’80, facendo squadra con la splendida Samantha Fox per esibirsi in un sensazionale duetto dell’iconica hit “Call Me” dei Blondie. Nel luglio 2010 è stato protagonista di quattro puntate del programma “Miti 80” su Italia uno, affascinando i telespettatori con la sua appassionata performance.