Chi è LDA? Età, padre, nome, Sanremo, Amici, Instagram, fidanzata

Con entusiasmo, la 73ª edizione del Festival della canzone italiana presenta l’esibizione del talentuoso “figlio d’arte” LDA, che a soli 20 anni ha già ottenuto un notevole successo e maturato una grande esperienza. LDA salirà sul palco dell’Ariston con il brano Se poi domani, affiancato da una serie di interpreti di tutte le età.

Luca D’Alessio, altrimenti noto come LDA, è il figlio orgoglioso del famoso e amato cantautore Gigi D’Alessio. Suo padre ha avuto una grande influenza sulla sua crescita musicale, ma Luca ha forgiato il proprio percorso, esplorando generi e stili diversi per creare il proprio sound unico. Nonostante ciò, considera la musica del padre parte integrante del suo percorso.

È stato benedetto con il dono della vita il 27 marzo 2003 a Napoli, quindi a 19 anni!

Il terzo figlio di Gigi D’Alessio, la cui madre è l’ex moglie Carmela Barbato, si dedica con passione alla musica fin da bambino. I suoi testi sono stati composti dal 2017 e considera alcuni dei più grandi artisti pop, come Bruno Mars e Justin Bieber, come i suoi preferiti.

Spinto dalla sua passione per la musica, ha iniziato ad affinare il suo mestiere utilizzando internet e le piattaforme digitali. La sua prima canzone è stata Horizon e la sua prima canzone originale ad avere successo è stata Resta, realizzata con l’aiuto di Magician.

Il suo successo sul web è stato innegabile in pochi anni e nel 2020 ha avuto l’incredibile opportunità di collaborare con Papa e altri incredibili artisti come Clementino, CoCo, Enzo Dong, Franco Ricciardi, Geolier, Samurai Jay e Vale Lambo per il singolo Buongiorno. È stata un’esperienza che non dimenticherà mai!

Il rapporto di Gigi con il padre è davvero notevole e lui ha chiarito di non volerlo caricare di aspettative. Con orgoglio afferma: “Sono qui per osservarlo e apprezzarlo, non per interferire. Anche quando commette degli errori, fa tutto parte del processo di apprendimento e mi porta gioia”.

Ha partecipato con entusiasmo a una collaborazione con Astol e Robledo nel 2021 per la canzone Let’s meet tonight!

Luca ha scelto ardentemente di utilizzare lo pseudonimo LDA, le iniziali del suo nome e cognome, per evitare di essere giudicato e per non essere visto come un “raccomandato”.

Siamo entusiasti di annunciare l’uscita del nostro album di debutto, What’s Good For You, il 17 febbraio 2023! Non perdete questa incredibile opportunità di sperimentare qualcosa di veramente speciale!

Gli amici

Ha partecipato con entusiasmo all’edizione 2021 di Amici, il celebre talent show musicale ideato da Maria De Filippi, dove ha avuto il coraggio di affrontare gli stimati giudici Rudy Zerby, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.

Nonostante gli occasionali “conflitti” tra lui e Rudy Zerbi, la sua crescita come artista è fiorita ad Amici, portando all’uscita del suo singolo di successo, Quello che fa male, presto seguito da Sai e Scusa.

Anche se è stato eliminato nella sesta puntata del serale, ha comunque ottenuto un Disco di Platino per il suo singolo Quello che fa male, e non potrebbe esserne più orgoglioso!

Instagram

Con un seguito appassionato di oltre 500 mila persone su Instagram, condivide spesso immagini e clip mozzafiato legate al suo mestiere.

La fidanzata

Le emozioni sono altissime; LDA è destinato a non avere legami, anche se di recente è scoccata la scintilla con Elena Manuele.