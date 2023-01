Sai cosa fa oggi fa oggi Aleandro Baldi? Canta ancora e insegna

Aleandro Baldi ha deliziato lo staff del ristorante Pizzaman con la sua presenza a pranzo, dove ha divorato un delizioso piatto di fettuccine ai ricci di mare e una frittura di pesce. L’entusiasmo per il pranzo è stato pari solo a quello per la sua prossima esibizione a Crucoli, in provincia di Crotone, domenica 15 maggio.

Appassionato cantautore nato a Greve in Chianti, dove è orgogliosamente di casa, si è diplomato con lode in chitarra classica nel 2010. Scoperto da Giancarlo Bigazzi, ottiene un incredibile successo nel 1992, quando si aggiudica la categoria Esordienti del Festival di Sanremo con l’ amatissima “Non Amarmi”, cantata insieme a Francesca Alotta. Il brano verrà poi tradotto in spagnolo e cantato dagli iconici Jennifer Lopez e Marc Anthony. Due anni dopo, la sua passione è stata nuovamente premiata quando ha vinto il Festival con “Passerà”, questa volta nella categoria Campioni.

Nonostante il suo carattere riservato, ha continuato a riversare il suo cuore e la sua anima nella sua vera passione, la musica. Si è impegnato a fondo per diffondere la gioia della musica alle nuove generazioni e quest’anno scolastico ha insegnato musica a circa 200 bambini delle scuole elementari di Greve in Chianti, Panzano, Strada e San Polo. Ha anche partecipato a programmi televisivi come Felicissima Sera su Canale 5 e Top Dieci su Rai Uno, oltre che al podcast Chiamodopo di Giacomo ‘Jack’ Baldelli. La sua dedizione alla musica è davvero stimolante!