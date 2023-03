Sampdoria Verona come vedere streaming gratis diretta live tv

La lotta per la salvezza tra Sampdoria e Verona darà il via a questa domenica di Serie A, il 19 marzo. Blucerchiati e veneti si sfideranno al Ferraris di Genova alle 12:30 in una partita trasmessa sia su DAZN che su Sky.

Attualmente, entrambe le squadre si trovano in zona retrocessione con un distacco di 12 (la Samp) e 5 punti (il Verona) dalla quartultima posizione. I blucerchiati arrivano a questa partita con tre sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 gare, mentre i gialloblù, nello stesso periodo, hanno guadagnato un punto in più.

Per cercare di vincere, Stankovic dovrebbe schierare Gabbiani in attacco, supportato da Djuricic e Leris, ma occhio a Jesé. In porta, vista l’assenza di Audero, dovrebbe esserci spazio per Turk, mentre a centrocampo Winks dovrebbe affiancare Sabiri. Nel Verona, Djuric e Gaich si contendono un posto da titolare, mentre Kallon dovrebbe rimpiazzare l’indisponibile Ngonge sulla trequarti. Doig e Faraoni sugli esterni, al centro Duda e Tameze.

Qui di seguito il calendario, il programma dettagliato e le probabili formazioni di Sampdoria-Verona, partita valida per la 27ª giornata di Serie A. Il match, con inizio alle 12:30 di oggi, domenica 19 marzo, sarà trasmesso su DAZN e su Sky.

PROGRAMMA SAMPDORIA-VERONA OGGI Domenica 19 marzo

Diretta tv: Zona DAZN (Sky 214) e SkySport Calcio (202) Diretta streaming: DAZN, SkyGo, NOW PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-VERONA

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Sabiri, Augello; Djuricic, Leris; Gabbiadini. All. Stankovic.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, D. Coppola; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Kallon; Gaich. All. Zaffaroni.