Chi è Vittorio Sgarbi? Età, malattia, fidanzate, compagna, moglie e figli

Vittorio Sgarbi età, relazioni e prole

Vittorio Sgarbi, di 70 anni, non si è mai sposato. Ha avuto una relazione duratura con l’attrice Patrizia Brenner fino al 2002, quando è scomparsa tragicamente a causa della leucemia. Più recentemente, è stato coinvolto sentimentalmente con Sabrina Colle. Vittorio Sgarbi è padre di tre figli, avuti con tre diverse madri: Alba, Evalina e Carlo.

Il noto critico d’arte ha impiegato diversi anni prima di riconoscere suo figlio Carlo, nato nel 1988 dalla relazione con la Brenner. A causa di ciò, i due hanno affrontato una lunga battaglia legale prima di raggiungere un accordo. Dopo la scomparsa di Patrizia Brenner, Sgarbi avrebbe offerto a Carlo di trasferirsi a Roma con lui, ma Carlo avrebbe preferito restare a Varese. In parte a causa delle complicazioni tra sua madre e suo padre, Carlo non ha mai avuto un buon rapporto con Vittorio e ha scelto di mantenere il cognome materno, Brenner, diversamente dalle sorelle Alba ed Evelina Sgarbi (nate da altre relazioni di Vittorio Sgarbi).

Battaglia contro il cancro

Nel 2021, Sgarbi ha scoperto di avere un tumore. Dopo alcuni mesi, ha condiviso sui social media la notizia della sua guarigione. “È stata dura, ma alla fine è andato tutto bene”, ha annunciato alle sue numerose persone che lo seguono, che erano state preoccupate per le sue condizioni di salute.

Biografia

Vittorio Sgarbi è cresciuto in una famiglia di farmacisti, Giuseppe Sgarbi e Rita Cavallini. Il nonno materno era un costruttore. Sin da giovane, sua madre Rita partecipò alle aste. La casa in cui Vittorio è cresciuto è considerata un museo. Sua sorella, Elisabetta Sgarbi, è un’acclamata editrice e regista italiana.

Dopo aver conseguito la laurea in Filosofia con specializzazione in Storia dell’arte, Sgarbi è stato docente di Storia della fotografia (1974-78) e Storia delle tecniche artistiche (1984-88). Nel 1992 è entrato in politica come sindaco di San Severino Marche (per il Partito Socialista Italiano) e deputato nel collegio di Cagliari. Si è avvicinato a Forza Italia nel 1994 e ha svolto un’intensa attività parlamentare (anche a livello europeo, 1999) ed è stato sottosegretario ai beni e alle attività culturali (2001-02). Nel 2006 è stato assessore alla cultura del Comune di Milano; ha mantenuto l’incarico fino al 2008, quando è diventato sindaco di Salemi, sostenuto da DC e UDC, carica dalla quale si è dimesso nel febbraio 2012. Nel 2015, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Milano per le elezioni del 2016. Nel 2018 è stato eletto sindaco di Sutri con la lista civica Rinascimento. Dal 2022, è sottosegretario alla cultura del governo Meloni.

Sgarbi è stato anche molto attivo in televisione. Dal 1992 al 1999, ha condotto il programma “Sgarbi Quotidiani” su Canale 5. È spesso ospite in trasmissioni dedicate alla politica e all’intrattenimento. La sua presenza mediatica e le sue opinioni talvolta polemiche gli hanno conferito una notorietà che va oltre il campo dell’arte e della critica, rendendolo una figura pubblica riconoscibile in Italia.