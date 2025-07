Trump impone dazi del 30% all’Ue: cosa accadrà dal 1° agosto e l’impatto sugli italiani

Il 12 luglio Donald Trump ha scelto la via protezionista annunciando l’introduzione di dazi al 30 % su tutte le importazioni provenienti dall’Unione Europea, in vigore a partire dal 1° agosto 2025 . Nella missiva indirizzata alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e divulgata tramite Truth Social, Trump dichiara che questa misura “è ben al di sotto di quanto sarebbe necessario per eliminare il deficit commerciale” con l’Europa .





Nel testo, il tycoon avverte che “Se reagirete con altre tariffe, l’importo verrà aggiunto al 30 % applicato”, suggerendo un eventuale aumento automatizzato della tassa doganale in risposta a eventuali contromisure europee . Tuttavia, offre anche una via d’uscita: nessun dazio sarà applicato se le imprese europee decideranno di produrre negli Stati Uniti .

Reazioni istituzionali e diplomatiche

Ursula von der Leyen ha definito la scelta “senza precedenti” per l’Ue, avvertendo che provocherebbe gravi danni alle catene di produzione transatlantiche e rendendo necessarie “contromisure proporzionate” qualora le trattative non portino a un accordo entro il 1° agosto .

Palazzo Chigi e la premier Giorgia Meloni hanno invitato a intensificare i negoziati fra Stati Uniti e Commissione, auspicando una soluzione equilibrata per evitare una guerra commerciale atlantica ().

Il vicepresidente del Consiglio Schlein ha invitato a “sventare una guerra commerciale”, mentre il senatore M5s Stefano Patuanelli ha attaccato duramente l’esecutivo, facendo notare che “ora ci troviamo dazi almeno al 30 %” .

Impatto per l’Italia: cosa cambia

Cgia di Mestre avverte che un incremento dal 20 % al 30 % dei dazi potrebbe tradursi in fino a 12 miliardi di euro di mancati ricavi per le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti . Lo studio evidenzia che circa 3.300 imprese italiane esportatrici risultano particolarmente vulnerabili: coinvolgono settori come farmaceutico, meccanico, alimentare, vinicolo, oleario e mobili . Con un export oltre i 64 miliardi di euro nel 2024, l’Italia figura tra i Paesi europei più esposti, seconda solo alla Germania .

Quali effetti sui prezzi e sui consumatori?

A seguito del rialzo della tariffa, i prodotti Ue negli Stati Uniti vedranno un incremento medio dei prezzi del 30 %: da 100 € a circa 130 € (150 $), considerando anche l’euro debole nei confronti del dollaro ().

Le imprese statunitensi che dipendono da componenti europee dovranno sostenere costi più alti, riflettendoli sui consumatori Usa ().

In Italia, l’impatto sui prezzi interni sarà marginale se l’Ue non reagirà con controdazi. In tal caso, i consumatori europei (e italiani) pagheranno di più per import dall’America, ma il meccanismo sarà simmetrico ().

Rischi e possibili contromisure

Le imprese italiane che esportano potrebbero tentare di spostare la produzione negli Stati Uniti , evitando così la tariffa direttamente sull’export ().

Alcuni prodotti del made in Italy, soprattutto quelli di alta gamma (es. vini pregiati), potrebbero reggere gli incrementi di prezzo sul mercato Usa, attenuando l’impatto ().

In Ue si moltiplicano le richieste per semplificare burocrazia, ridurre costi energetici, migliorare l’accesso al credito, e potenzialmente implementare incentivi pubblici per mantenere la competitività ().

In conclusione

Trump ha formalizzato, tramite lettera a von der Leyen, un provvedimento drastico: dazi al 30 % su tutti i beni europei importati negli Stati Uniti, con possibilità di aumenti automatici in caso di ritorsioni . La risposta dell’Ue sarà decisiva: l’opzione resta quella del dialogo, ma l’Unione si prepara già a interventi economici e diplomatici. Per l’Italia, sebbene il prezzo sui prodotti destinati ai consumatori statunitensi salga, le conseguenze più pesanti ricadranno sulle imprese export‑oriented: 3.300 aziende particolarmente esposte rischiano gravi ripercussioni, con una perdita potenziale fino ai 12 miliardi di euro se la situazione non verrà gestita efficacemente ().