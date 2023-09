Sandra Milo, come si chiama il figlio e chi è?

Sandra Milo, la celebre attrice italiana, è stata ospite a “Domenica In” su Rai 1 il 9 aprile. In questo articolo, scopriremo chi sono i figli di Sandra Milo, una donna che ha ispirato registi di fama mondiale durante la sua lunga carriera. Dai giornalisti ai fedeli custodi della fede, conosci meglio la famiglia della talentuosa attrice.

Debora Ergas: Giornalista e Invitata Speciale:

Una Carriera nell’Informazione

Debora Ergas, nata a Milano nel 1963, è una giornalista attiva dal 2001. Attualmente, risiede a Roma ed è una delle principali inviate del programma televisivo “La vita in diretta”, in onda su Rai 1. Nella sua biografia Twitter, si descrive come “Trasparente e molto, molto testarda. Cittadina italiana ed ellenica”.

Ciro De Lollis: Vita Privata e Famiglia:

Una Vita lontano dai Riflettori

Ciro De Lollis è il figlio maschio di Sandra Milo, nato nel 1968 dal suo matrimonio con Ottavio De Lollis. A differenza della madre, Ciro ha scelto di condurre una vita lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. È sposato con Vanessa Ceccarini e la coppia ha accolto nel loro nucleo familiare un figlio di nome Flavio Milo De Lollis. Questa scelta di includere il cognome di Sandra nel nome del bambino è stata un toccante omaggio alla madre, considerato un portafortuna.

Azzurra De Lollis: Una Storia di Miracolo e Fede:

Una Nascita Straordinaria

Azzurra De Lollis è la terza figlia di Sandra Milo. La sua nascita è stata segnata da un miracolo, quando, alla nascita, ha vissuto un momento di grande difficoltà. La bambina è nata prematura e cianotica, priva di attività cardiaca e muscolare. Un evento drammatico che ha portato alla canonizzazione della Madre Maria Pia Mastena. L’attrice ha condiviso questa esperienza toccante e il processo di canonizzazione in corso.

Sandra Milo: Icona del Cinema Italiano:

Una Lunga e Influentente Carriera

Sandra Milo, il cui vero nome è Salvatrice Elena Greco, è nata a Tunisi l’11 marzo 1933. È un’attrice, conduttrice televisiva, personaggio televisivo e cantante. La sua carriera è stata segnata da ruoli memorabili in film come “Il generale Della Rovere”, “Adua e le compagne”, “Fantasmi a Roma”, “Giulietta degli spiriti” e, soprattutto, “8½”, che le ha valso un premio Oscar. Ha incarnato l’eleganza e la bellezza del cinema italiano degli anni ’60 ed è stata una musa per registi del calibro di Federico Fellini.

La famiglia di Sandra Milo è un mix di talento giornalistico, vita lontano dai riflettori e storie straordinarie. La sua apparizione a “Domenica In” è stata un momento speciale per conoscere meglio questa iconica attrice italiana e la sua affascinante famiglia. Continueremo a seguire la sua carriera e le storie uniche che la circondano.