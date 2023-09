Sandra Milo, come si chiamano i quattro marito e chi sono?

Sandra Milo, l’indimenticabile attrice italiana, ha vissuto una vita straordinaria, sia sul grande schermo che nella sua vita personale. In questo articolo, esploreremo i quattro matrimoni di Sandra Milo, le sue gioie e le sfide che ha affrontato lungo il percorso.

Il Primo Matrimonio: Un Inizio Tragico

Il suo primo marito fu Cesare Rodighiero, e questo matrimonio avvenne quando Sandra aveva appena 15 anni. La giovane coppia si trovò di fronte a una tragedia quando, durante la gravidanza di Sandra, il loro bambino non sopravvisse alla nascita. Questa dolorosa perdita portò alla separazione della coppia, avvenuta solo 21 giorni dopo le nozze. Nonostante la breve durata del matrimonio, Sandra ottenne l’annullamento dalla Sacra Rota. Questo periodo difficile nella vita di Sandra è stato ampiamente raccontato dall’attrice stessa.

Il Secondo Matrimonio: La Nascita di Debora

Il suo secondo matrimonio fu con Moris Ergas, da cui nacque la loro primogenita, Debora. Questa unione portò gioia nella vita di Sandra, con la nascita di sua figlia che sarebbe diventata una parte significativa della sua famiglia.

Il Terzo Matrimonio: Una Famiglia in Crescita

Il terzo matrimonio di Sandra fu con Ottavio De Lollis, da cui nacquero due figli, Ciro e Azzurra. La famiglia cresceva, e Sandra trovava la felicità nella sua vita familiare, insieme ai suoi impegni professionali.

L’Ultimo Matrimonio: Un’Intrigante Rivelazione

Nel 1990, Sandra Milo si sposò per l’ultima volta con il cubano Jorge Ordonez. Tuttavia, in un’intervista a Vanity Fair, l’attrice rivelò che questa storia non era mai stata autentica. Era stata, in effetti, una trovata per attirare l’attenzione su di lei in un momento in cui il suo nome era meno noto.

Sandra Milo: La Musa di Federico Fellini

Sandra Milo è stata una delle muse ispiratrici del leggendario regista Federico Fellini. Ha recitato in diversi film di grande successo, tra cui “8½” e “Giulietta degli spiriti”. La loro relazione artistica è stata un punto culminante nella carriera di entrambi, sebbene si sia sfiorata anche una storia d’amore. Sandra ha rivelato di essersi innamorata di Fellini, ma inizialmente non era contraccambiata. Tuttavia, dopo 17 anni, Fellini si rese conto dei suoi sentimenti e dichiarò il suo amore per lei. Sandra, però, disse di no a causa della paura.

La vita di Sandra Milo è stata un mix di matrimoni, gioie e sfide. Questa talentuosa attrice italiana ha affrontato momenti difficili, ma ha anche goduto di momenti di felicità familiare e di una carriera di successo. La sua relazione con Federico Fellini rimarrà una parte indelebile della storia del cinema italiano.