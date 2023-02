Sanremo 2023, la figlia di Little Tony attacca Gino Paoli per la rivelazione sulle “corna”

Il racconto da parte di Gino Paoli di un aneddoto che coinvolgeva Little Tony durante la finale del Festival di Sanremo ha fatto scalpore e ora Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony, chiede pubbliche scuse. L’aneddoto in questione riguardava un presunto caso di infedeltà da parte della compagna di Little Tony e il racconto di Paoli ha offeso profondamente la famiglia del cantante.

Cristiana Ciacci, della trasmissione “Storie Italiane”, spiega come la pensa su un recente commento di Fabrizio Frizzi. Frizzi ha fatto un commento sul defunto padre di Ciacci che lei ha trovato di cattivo gusto e inappropriato. Dice che i suoi fan sono feriti quanto lei e non capisce perché abbia scelto di dire una cosa del genere su suo padre.

Gradirei delle scuse pubbliche per i commenti fatti su mio padre al Festival di Sanremo. Credo che non siano state altro che chiacchiere da bar e che abbiano offeso molte persone che amano e continuano ad amare mio padre. Vorrei delle scuse pubbliche affinché tutti sappiano che questi commenti non rispecchiano il carattere di mio padre.