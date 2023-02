Gf vip, cosa accadrà stasera ad Oriana Marzoli? Presi provvedimenti

Oriana Marzoli è una delle concorrenti più in vista di questa edizione del Gf vip. La modella venezuelana, per un motivo o per l’altro, è sempre sotto i riflettori. Nei giorni scorsi, avrebbe messo in atto alcuni comportamenti (che il pubblico non gradirebbe) nei confronti di Antonino Spinalbese. Il pubblico vorrebbe che il Grande Fratello prendesse provvedimenti.

Oriana Marzoli ha messo in atto una serie di atteggiamenti nei confronti di Antonino Spinalbese che potrebbero costarle caro al Gf vip. La concorrente venezuelana ha mostrato la sua antipatia nei suoi confronti attraverso gesti offensivi che hanno stupito tutti, come quello di fingere un attacco di vomito al passaggio di Antonino. Questo ha provocato reazioni negative sui social media e richieste di squalifica da parte del pubblico.

Possibili misure

La sera della festa di San Valentino ha ripetuto il gesto, strappando una foto di Antonino, sputandoci sopra, calpestandola e simulando nuovamente il conk. Tutto ciò ha portato a un aumento delle richieste di squalifica da parte del pubblico. Cosa succederà nella prossima puntata?