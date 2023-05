Sapete chi è Alessandra Eurovision Song Contest Norvegia: età, significato della canzone e fidanzato

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2023 si svolge nel Regno Unito e Alessandra Mele è pronta a salire sul palco per rappresentare la Norvegia con la sua canzone Queen of Kings. Nonostante le sue origini italiane, la cantante è legata alla Norvegia per via del legame che sua madre ha con il Paese scandinavo.

Anche se sappiamo poco sulla sua vita privata, Alessandra Mele ha già fatto parlare di sé grazie al suo talento musicale e alla sua personalità autentica. Nel suo brano Queen of Kings, vuole esprimere il messaggio che tutte le persone, indipendentemente dal loro genere, devono sentirsi a proprio agio e avere il potere di essere se stessi.

L’esperienza di Alessandra Mele all’Eurovision Song Contest rappresenta un grande passo nella sua carriera musicale e dimostra che non ci sono limiti all’età o alla provenienza per inseguire i propri sogni. Non vediamo l’ora di vedere come si caverà sul palco della grande kermesse canora europea e di ascoltare la sua musica che promette di essere una vera sorpresa per tutti i fan del genere pop dance.