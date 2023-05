Sapete chi sono i Sudden Lights Eurovision Song Contest Lettonia: nomi e significato della canzone

Sudden Lights, la band rappresentante della Lettonia all’Eurovision Song Contest 2023, sta per sbarcare a Liverpool con il brano Aijā. Questo gruppo musicale è già molto noto in patria, e rappresenta una delle grandi novità dell’evento canoro di quest’anno.

Ma chi sono esattamente i Sudden Lights? Approfondiamo la loro carriera professionale e vita privata, scoprendo il significato della loro canzone.

La formazione lettone è composta da Kārlis Matīss Zitmanis, Andrejs Reinis Zitmanis, Mārtiņš Matīss Zemītis e Kārlis Vārtiņš. Oltre alla voce di Andrejs, la band comprende anche altri musicisti di spicco alla chitarra, alla batteria e al basso. La band è nata nel 2012 a Riga, quando i membri originari, tutti studenti di una famosa scuola di musica, si sono uniti per formare il gruppo.

Nel 2014, altri componenti si sono uniti alla band, fino a formare la formazione attuale. Dopo un po’ di tempo, la band ha ottenuto il successo vincendo un premio al concorso per artisti emergenti, e hanno registrato il loro primo singolo, Tik savādi.

Nel 2018, hanno partecipato al programma Supernova, che seleziona gli artisti per l’Eurovision Song Contest. In quell’occasione, hanno ottenuto il secondo posto con il brano Just Fine. Hanno poi pubblicato altri album nel 2020 e 2022, e l’anno successivo hanno partecipato nuovamente a Supernova con il loro inedito Aijā. Questa volta, hanno trionfato e hanno ottenuto il diritto di rappresentare la Lettonia all’evento di Liverpool.

Ma qual è il significato della canzone Aijā dei Sudden Lights? Il testo è molto dolce e apre con le parole: “Hai detto alcune parole, non ti ho sentita addormentarti”. La canzone sembra voler lanciare un messaggio di rifugio dalla realtà del mondo, che a volte può essere molto dura. Il rimedio, secondo i Sudden Lights, potrebbe essere un dolce sonno. Una canzone che, sicuramente, susciterà l’attenzione del pubblico dell’Eurovision Song Contest, poiché è aperta a molte interpretazioni diverse.