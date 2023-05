Sapete chi è Ambra Manola sorella maggiore di Diletta Leotta? Età, lavoro, fidanzato e figli

Ambra Manola: scopriamo la vita e la carriera della sorella di Diletta Leotta

Chi è e cosa fa nella vita Ambra Manola, la sorella maggiore di Diletta Leotta, nota conduttrice sportiva e volto televisivo italiano? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla sorella dell’affermata giornalista recentemente al centro dell’attenzione per il presunto flirt con l’attore Can Yaman.

Ambra Manola: chi è la sorella di Diletta Leotta

Vita privata e carriera: A differenza di Diletta, sua sorella Ambra Manola, 33 anni, preferisce mantenere un profilo basso, lontano dai riflettori. Sposata e madre di quattro bambine, Ambra lavora come architetto nella sua città natale di Catania. Condivide con la madre e la sorella un radioso colore biondo dei capelli, mentre si caratterizza per uno stile retrò e anni ’90.

Una famiglia particolare: Ambra è la primogenita di Ofelia Castorina e sorella di Mirko, Gianmarco e Diletta. Come suggerito dai diversi cognomi, le due sorelle non hanno lo stesso padre: Diletta infatti è figlia del secondo marito di Ofelia, l’avvocato Rori Leotta. In merito alla loro famiglia “allargata”, Diletta ha affermato di avere un rapporto stupendo con i suoi fratelli, nonostante le complesse dinamiche familiari.

La carriera di Ambra nel mondo dell’architettura

Seguire le orme della madre: Nonostante in famiglia vi siano numerosi avvocati e medici, Ambra ha deciso di seguire le orme di sua madre Ofelia e di diventare architetto.

Formazione e attuale lavoro: Dopo aver completato gli studi presso l’Istituto Statale d’Arte Antonello Gagini, Ambra si è laureata presso l’Accademia di Belle Arti Fidia. Oggi lavora presso uno studio di progettazione e interior design nella città di Catania.

In sintesi

Ambra Manola è la sorella maggiore dell’acclamata conduttrice sportiva Diletta Leotta. Pur condividendo con la sorella una straordinaria bellezza e il colore biondo dei capelli, Ambra ha scelto di intraprendere una carriera completamente diversa da quella della celebre giornalista, diventando un’apprezzata architetto nella città di Catania. La loro famiglia “allargata” rappresenta un prezioso supporto e una fonte di armonia per entrambe.