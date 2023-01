Sapete chi è Brunori Sas? Età, canzoni, origini e vita privata

Brunori Sas è un affermato cantautore che ha recentemente debuttato sul palco di Sanremo come ospite degli Zen Circus. La sua carriera e la sua vita privata, oltre a interessanti curiosità, meritano di essere approfondite.

Brunori Sas è un apprezzato cantautore calabrese, la cui musica è stata accolta sia dalla scena indipendente che da quella mainstream. Scopriamo alcuni fatti interessanti sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Brunori Sas

Dario Brunori, nato a Cosenza il 28 settembre 1977, è un apprezzato cantautore italiano appartenente alla generazione che ha sfondato musicalmente negli anni 2000.

Dario ha esordito nel mondo della musica nel 2009, assumendo lo pseudonimo di Brunori Sas. Il suo primo album, Vol. 1, è stato pubblicato nel giugno dello stesso anno e, pur non raggiungendo vendite elevate, è stato subito notato dalla critica e gli è valso il Premio Ciampi 2009 per il miglior album d’esordio e il premio come miglior esordiente alla Targa Tenco 2010.

Due anni dopo l’uscita del suo primo album, Vol. 2 – Poveri Cristi, Brunori SAS sposta l’attenzione dalle proprie esperienze a quelle degli altri. Successivamente, ha scritto la colonna sonora di È nata una stella?, film con Rocco Papaleo e Luciana Littizzetto, prima di intraprendere un tour teatrale intitolato Brunori senza baffi.

Nel febbraio 2014 è uscito il suo terzo album in studio, Vol. 3 – Il cammino di Santiago in taxi, preceduto dal singolo Kurt Cobain, un omaggio al defunto frontman dei Nirvana. Perché non ci prendiamo un momento per riascoltare questa canzone?

La carriera di Brunori Sas è fiorente: il suo quarto album, A casa tutti bene, trainato dal singolo La verità, ha raggiunto in breve tempo il disco di platino.

Nel 2018, Dario è stato protagonista di un programma di cinque puntate su Rai Tre, Brunori Sa, che mirava a illustrare le aspirazioni e le ansie della sua generazione. Due anni dopo, ha ottenuto un ampio riconoscimento con l’uscita del suo album Cip!, che è stato molto apprezzato sia dalla critica che dal pubblico.

In allegato il video de La verità di Brunori Sas.

Brunori Sas: discografia in studio

2009 – Vol. 1

Nel 2011 è uscito il volume 2 di Poveri Cristi.

Nel 2014 è uscito il volume 3 de Il Cammino di Santiago sotto forma di taxi.

2017 – Tutto va bene a casa.

2020 – Cip!

Brunori Sas è sposato e ha dei figli.

Della vita privata di Dario si sa poco pubblicamente. Si sa che non è sposato ma ha una relazione stabile con Simona Marrazzo. La coppia ha messo al mondo la figlia Fiammetta nell’ottobre del 2021.

Lo sai.

Dario si è laureato in Economia e Commercio all’Università di Siena.

Brunori Sas risiede in provincia di Cosenza, nonostante i suoi frequenti spostamenti per lavoro.

È stato fortemente influenzato da Groucho Marx, come dimostra il suo apprezzamento per l’assurdità, i peli del viso e gli occhiali.

Nel 2014 ha avuto l’onore di esibirsi nei concerti di Ligabue a San Siro e all’Olimpico.

Nel 2017 è stato insignito del premio Pimi Speciale al Mei, un raduno dedicato alla musica indipendente nazionale. All’evento è stato riconosciuto come il miglior artista indipendente dell’anno.

L’artista, Brunori Sas, ha rivelato che il motivo del suo nome d’arte è dovuto al fatto che ha iniziato a scrivere canzoni mentre lavorava nell’azienda di famiglia, la Brunori S.a.s. Questa azienda è stata fondata dai suoi genitori e si occupa di mattoni e materiali da costruzione. Per iniziare la sua carriera ha pagato i genitori per le registrazioni e ha deciso di includere il nome dell’azienda nel disco come se fosse uno sponsor.

È stato invitato a partecipare alla serata dei duetti di Sanremo 2019 come ospite degli Zen Circus.

Brunori Sas ha una presenza ufficiale su Instagram, con un seguito di migliaia di persone.