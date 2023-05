Sapete chi è Carlo Spallino Centonze artista poliedrico e marito di Maria Giovanna Maglie - Controcopertina

Scopriamo di più su Carlo Spallino Centonze, il marito di Maria Giovanna Maglie, la celebre giornalista scomparsa dopo una lunga battaglia contro una malattia. Carlo è un artista poliedrico, noto per la sua creatività e per il suo contributo in diversi settori.

Carlo Spallino Centonze: Età e Biografia

Nato a Palermo nel 1974, Carlo Spallino Centonze ha attualmente 48 anni. Cresciuto in Sicilia, ha intrapreso un percorso di carriera che lo ha portato a distinguersi come artista e affermarsi in diverse discipline. Dopo il diploma, ha deciso di lasciare la sua terra natia e trasferirsi a Milano, dove ha iniziato a dedicarsi al settore della ristorazione. La sua passione per la cucina lo ha portato a viaggiare per il mondo, acquisendo esperienze e conoscenze culinarie.

Un Artista Multifacetico

Oltre alla sua abilità in cucina, Carlo ha dimostrato un talento eclettico in diverse discipline artistiche. È un apprezzato pittore, designer di gioielli, blogger e arredatore. La sua creatività si manifesta anche attraverso installazioni artistiche sperimentali, spesso realizzate con materiali da riciclo. Tra le sue opere più riconosciute, si possono citare le sculture realizzate con cassette della frutta, ispirate alle grandi battaglie di Paolo Uccello, e una serie di sessanta spille in materiale povero. La sua visione artistica unica e la sua capacità di esprimersi attraverso diverse forme di espressione sono un tratto distintivo della sua carriera.

Vita Privata e Famiglia

Carlo Spallino Centonze è stato legato sentimentalmente a Maria Giovanna Maglie, giornalista di grande talento e personalità, scomparsa recentemente. Non sono disponibili molte informazioni sul loro rapporto, poiché entrambi hanno sempre preferito mantenere la loro vita privata lontana dai riflettori. La coppia ha condiviso la vita insieme a Roma, ma non ha avuto figli. Il profilo Instagram di Carlo, seguito da numerosi appassionati di cucina, testimonia la sua passione per l’arte culinaria attraverso foto dei suoi piatti.

Carlo Spallino Centonze rimane un artista versatile e affascinante, che ha lasciato un’impronta significativa nel campo dell’arte e della ristorazione. La sua creatività e il suo talento continuano a ispirare e a lasciare un segno indelebile nel mondo artistico.