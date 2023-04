Sapete chi è Clara la figlia di Pupo: età, marito, figli, lavoro e vita privata

Clara Ghinazzi è la seconda figlia del noto cantante Pupo e di sua moglie Anna. È nata ad Arezzo nel 1991, quindi ha 32 anni. È noto che Clara ha fatto delle apparizioni in televisione, a volte anche con il padre.

Clara Ghinazzi ha una sorella maggiore, Ilaria, e una minore, Valentina, nata da un legame tra Pupo e una sua ammiratrice.

Grazie al carattere estroverso di Clara, le è stata data la possibilità di apparire in televisione alcune volte, permettendole di fare osservazioni intriganti sullo stile di vita suo e del padre.

È stato accertato che la giovane studia Scienze del Turismo ed è attivamente coinvolta nell’attività di famiglia, insieme alla sorella Ilaria, nel comune di Ponticino. Si tratta di una rinomata gelateria chiamata Gelato al Cioccolato da Pupo.

Nonostante l’abbondanza di informazioni sull’attività accademica e professionale di Clara, non siamo a conoscenza dei dettagli della sua vita privata. Di conseguenza, non è certo se la giovane donna abbia una relazione matrimoniale o se stia frequentando qualcuno.

Non si conoscono altri dettagli sulla vita sentimentale di Clara, a parte il fatto che ha due nipoti di nome Leonardo e Viola, figli della sorella Ilaria.

Le osservazioni di Clara Ghinazzi sul padre

Nel corso di un’intervista a Vieni da me di qualche anno fa, Clara Ghinazzi ha rivelato che il rapporto con il padre era di natura privata. Pupo, come ha dichiarato la figlia Clara, è sempre stato in grado di essere presente per lei, nonostante le esigenze del suo lavoro, facendo in modo che non le mancasse nulla.

Clara Ghinazzi ha parlato della sua famiglia allargata, soffermandosi sul fatto che il padre risiede con Patricia, la sua compagna, e ha affermato di aver vissuto la situazione con equanimità, anche se può apparire singolare. La figlia di Pupo ha affermato di aver sempre vissuto la situazione con serenità, confermando la continua presenza del padre nella sua vita.