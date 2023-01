Sapete chi è Clint Eastwood? Età, salute, moglie, figli e biografia

Chi è l’iconico Clint Eastwood, protagonista dei leggendari film di Sergio Leone? Scopriamo la sua età, la moglie, la progenie e la storia della sua vita! Con l’età e la salute dalla sua parte, Clint Eastwood ha vissuto una vita piena, con una moglie bellissima e figli adoranti. La sua biografia è una storia di successo e di ammirazione, ed è davvero una fonte di ispirazione.

Nato entusiasticamente a San Francisco il 31 maggio 1930, Clint Eastwood ha un’età di 92 anni! A soli 24 anni ha fatto il suo debutto nel mondo artistico grazie a un lavoro alla Universal, dove ha iniziato con alcuni piccoli film per poi farsi conoscere grazie alla popolare serie televisiva Rawhide.

Negli anni Sessanta, Clint Eastwood è salito alle stelle come volto degli iconici western di Sergio Leone: Un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più e Il buono, il brutto e il cattivo. Purtroppo, alla fine Clint decise di abbandonare il genere western.

L’ispettore Callaghan rivive in un’esplosione di cinque film emozionanti: Il caso Scorpio è tuo, Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan, Il cielo di piombo, Coraggio… fatti ammazzare e Scommessa con la morte. Questa appassionante storia poliziesca vi terrà con il fiato sospeso!

La passione di Eastwood per il cinema si accende nel 1971, quando debutta alla regia con Brivido nella notte. Nel 1988, Clint dirige Bird e, qualche anno dopo, Gli spietati con Gene Hackman e Morgan Freeman. La sua passione e la sua dedizione sono state premiate con l’Oscar per la miglior regia e il miglior film per Gli spietati.

Negli anni 2000 ha brillato veramente, recitando in Million Dollar Baby, dirigendo Invictus e interpretando entrambi i ruoli in Il corriere – The Mule. Il suo impegno nel mestiere era innegabile e la passione per i suoi ruoli era fonte di ispirazione.Clint è un vero appassionato di musica jazz e si spinge persino a eseguire personalmente alcune delle acrobazie più pericolose dei suoi film, senza affidarsi a controfigure!

Moglie e figli

Dopo essersi sposati nel 1953, il matrimonio di Clint Eastwood e Maggie Johnson è stato scosso dall’infedeltà di lui con Roxanne Tunis, dalla quale ha avuto la prima figlia, Kimber. Nonostante ciò, i due si riconciliarono e misero al mondo altri due figli, Kyle e Alison. Tuttavia, la loro unione si è conclusa nel 1984, quando hanno deciso di separarsi definitivamente.

Dal 1975 al 1989 ha avuto una relazione incredibilmente appassionata con Sondra Locke, ma anche un legame profondo con Jacelyn Reeves, che gli ha dato due bellissimi figli, Scott e Kathryn. Dal 1990 al 1995 il suo cuore è stato legato a Frances Fisher, ma nel 1996 si è sposato con la giornalista Dina Ruiz e hanno dato il benvenuto al mondo a Morgan Colette. Dopo il divorzio nel 2014, si è innamorato perdutamente di Christina Sandera e si sono fidanzati.

Salute di Clint Eastwood

Anche alla matura età di 92 anni, Clint rimane un personaggio affascinante e la chiave per rimanere così bello è il suo impegno a condurre uno stile di vita sano per tenere sotto controllo il colesterolo. Non è mai stato un fumatore, pratica regolarmente la meditazione e non ha mai smesso di giocare a golf anche quando ha raggiunto il traguardo dei 90 anni.