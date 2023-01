Sapete chi è Dalila Di Lazzaro? Età, incidente, stupri, marito, compagno e figlio

Dalila Di Lazzaro è un’attrice, modella e scrittrice italiana di 69 anni. A 16 anni ha partorito il suo unico figlio, Christian, che poi è morto in un incidente stradale a 22 anni. Negli anni ha avuto relazioni con diversi personaggi famosi, come l’avvocato Gianni Agnelli, l’attore Alain Delon, il giornalista Giovanni Terzi e l’attore Jack Nicholson. Nel 2019, le è stata attribuita una relazione con il chitarrista Manuel Pia con cui ha realizzato il brano “Bayla”. Dalila ha subito due incidenti nella sua vita: uno in scooter che le ha causato la frattura della prima vertebra del collo e l’altro in piscina che le ha causato una malattia cronica.