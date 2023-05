Sapete chi è Elena la figlia di Beppe Carletti? Età, marito, figli e vita privata

Elena Carletti: la figlia multitalento di Beppe Carletti tra musica, politica e vita privata

Conosciamo meglio Elena Carletti, figlia del noto tastierista dei Nomadi, Beppe Carletti, e scopriamo le sue passioni, il rapporto col padre e la sua vita personale.

Biografia e vita privata: un’eredità di talento

Elena Carletti, nata a Reggio Emilia nel 1981, è figlia dell’acclamato tastierista dei Nomadi, Beppe Carletti. Pur avendo una vita privata discreta, sappiamo che Elena ha un compagno con il quale ha un figlio di nome Nicola.

Carriera politica: dalla candidatura a sindaco di Novellara

Elena inizia il suo impegno nel mondo della politica nel 2014, quando si candida alle elezioni amministrative del comune di Novellara. La sua lista di centro-sinistra vince le elezioni, consentendo a Elena di diventare sindaca. Nel 2019, viene rieletta, assicurandosi un secondo mandato.

Il legame profondo con il padre Beppe Carletti

Elena ha un rapporto molto stretto col padre e ha avuto l’opportunità di collaborare con lui nel progetto musicale dei Nomadi. Nel 2014, scrive il libro “Ma che film la vita – Augusto Daolio dei Nomadi”, in onore del vocalist della band, scomparso prematuramente nel 1992. Elena ha più volte espresso grande affetto per Beppe Carletti, definendolo un “inno alla vita” e dedicandogli diversi post sui social network.

La passione per la musica e la collaborazione con i Nomadi

Oltre alla politica, Elena coltiva una grande passione per la musica che l’ha portata a scrivere alcuni testi. Ha lavorato con il padre e i Nomadi, firmando anche il testo di “Milleanni”, un singolo pubblicato nel 2019.

Elena Carletti è una figura eclettica, capace di spaziare dalla politica alla musica. Il suo impegno politico e culturale la rende una personalità di rilievo nel panorama reggiano, mentre il suo legame col padre Beppe e la passione per la musica la rendono un personaggio affascinante anche per gli appassionati dei Nomadi e della musica italiana in generale.