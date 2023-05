Sapete chi è Emma D’Aquino? Età, marito, nuovo fidanzato, figli, lavoro e dove vive

Emma D’Aquino: una celebre giornalista e conduttrice TV italiana

Esploriamo la sua vita privata e professionale

Emma D’Aquino è un volto noto nel panorama televisivo italiano, grazie alla sua lunga carriera come giornalista e conduttrice televisiva. Scopriamo insieme alcuni aspetti della sua vita privata e professionale.

Origini e primi passi nel mondo della comunicazione

Nata a Catania il 18 luglio 1966, Emma ha mosso i primi passi nel mondo della comunicazione lavorando per radio ed emittenti locali. La sua grande occasione arriva nel 1996, quando entra a far parte del team di Porta a Porta, condotto da Bruno Vespa. Qui, Emma ha avuto l’opportunità di essere protagonista dei più importanti servizi, tra cui quello sull’attentato alle Torri Gemelle di New York nel 2001.

Carriera televisiva

Dal TG1 ai programmi di intrattenimento

Nel 2003, Emma D’Aquino entra a far parte della redazione del TG1, dove lavora per diversi anni. Successivamente, la giornalista amplia il suo repertorio e prende parte a due programmi di intrattenimento su Rai 1. Nel 2016, insieme al collega Alberto Matano, partecipa a Ballando con le stelle come opinionista. Nel 2020, fa il suo ritorno a Sanremo come co-conduttrice e, nel 2021, partecipa a una delle puntate dei Soliti Ignoti come concorrente.

Amore Criminale: l’impegno contro il femminicidio

Il 20 ottobre 2022, Emma D’Aquino debutta alla guida di Amore Criminale su Rai 3, un format che la vede impegnata ogni settimana a raccontare storie di donne vittime di femminicidio attraverso ricostruzioni sceniche e video originali. La sua grande esperienza nel campo giornalistico e televisivo le consente di condurre programmi anche di intrattenimento.

Vita privata

Riservatezza e legami familiari

Emma D’Aquino è molto riservata riguardo alla sua vita privata e non condivide spesso dettagli su se stessa sui social network. Ha tuttavia dichiarato di essere attualmente innamorata, senza però rivelare il nome del suo partner.

Poco si sa sulla vita privata della conduttrice, ma è noto il suo forte legame con il nipote Edoardo, che la segue sempre in TV. Nel 2019, Emma D’Aquino ha anche pubblicato un libro dal titolo Ancora un giro di Chiave. Nino Marano. Una vita tra le sbarre, in cui racconta la storia di Antonino Marano, detto anche “u vecchio” e meglio conosciuto come il killer delle carceri, il detenuto più longevo d’Italia per reati commessi in carcere.

Emma D’Aquino: una figura poliedrica nel mondo della televisione

In conclusione, Emma D’Aquino si distingue per la sua versatilità e professionalità nel panorama televisivo italiano. La sua carriera spazia dalla conduzione di programmi giornalistici a quelli di intrattenimento, dimostrando grande impegno e dedizione in ogni ambito. Nonostante la sua notorietà, Emma preferisce mantenere un profilo basso riguardo alla sua vita privata, concentrandosi principalmente sul suo lavoro e sulle relazioni familiari.