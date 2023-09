Sapete chi è la fidanzata di Ugur Gunes: età, lavoro, vita privata e dove vive

Chi è Uğur Güneş

Uğur Güneş è nato il 10 novembre 1987, ha quindi 35 anni compiuti nel 2022. La sua altezza è di 1,81 m e il suo peso si aggira intorno ai 75 kg.

L’attore turco è diventato famoso in Italia grazie al ruolo di Yılmaz Akkaya nella soap opera **Terra Amara**, ma la sua carriera abbraccia un ampio ventaglio di produzioni televisive e cinematografiche del suo paese.

La carriera di Uğur Güneş prima di Terra Amara

Dopo essersi laureato in lingue, storia e geografia all’Università di Ankara, Güneş ha iniziato a coltivare la sua passione per la recitazione frequentando l’Università di Hacettepe.

La sua carriera televisiva è iniziata con la serie “Yeniden Başla”, a cui hanno fatto seguito:

– “Urfalıyam Ezelden”

– “Diriliş Ertuğrul”

– “Seddülbahir 32 Saat”

– “İsimsizler”

In patria, Güneş è molto apprezzato per le sue interpretazioni in queste produzioni, ancora sconosciute al pubblico italiano.

Oltre alla TV, l’attore ha recitato in diversi film turchi tra cui:

– “Şeytan-ı Racim”

– “Tamam mıyız?”

– “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”

– “Dumlupınar: Vatan Sağolsun” (2022)

Il successo con Terra Amara

La serie “Terra Amara” è andata in onda in Turchia dal 2018 al 2022. Güneş interpreta il ruolo di Yılmaz Akkaya, il primo amore della protagonista Zuleyha.

La trama segue le vicende dei due innamorati che si trasferiscono a Çukurova per ricominciare da zero, ma l’arrivo del terzo incomodo Demir sconvolge i loro piani.

Vita privata top secret

Per quanto riguarda la vita sentimentale, l’attore ha sempre protetto molto la sua privacy. Nonostante i gossip, attualmente Uğur Güneş risulta essere single.

In passato si è vociferato di una possibile relazione con Hilal Altınbilek, l’attrice che interpreta Zuleyha in Terra Amara, ma nulla è stato mai confermato e il mistero sulla sua situazione sentimentale rimane.