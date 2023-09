Sapete chi sono i figli di Alena Seredova: nomi, età, papà, Alessandro Nasi e Gigi Buffon

L’inizio della carriera

Nata a Praga nel 1978, Alena inizia come modella nella sua città natale, per poi trasferirsi in Grecia e successivamente in Italia. Nel 1998 ottiene il secondo posto a Miss Repubblica Ceca, attirando l’attenzione del pubblico italiano.

Il suo debutto nello spettacolo avviene con alcuni film, tra cui “Christmas in Love” di Vincenzo Salemme. La svolta arriva quando incontra il portiere Gigi Buffon.

Il matrimonio e il divorzio

Nel 2005 Alena e Gigi Buffon diventano una coppia. Si sposano nel 2011 ma nel 2014, quando Buffon viene fotografato con Ilaria D’Amico, il matrimonio entra in crisi.

A sostenere Alena in quel momento difficile è Alessandro Nasi, cugino di Lapo Elkann.

La gioia della maternità

Nonostante la crisi coniugale, Alena e Gigi hanno due figli: Louis Thomas nel 2007 e David Lee nel 2009.

Nel 2020 arriva la notizia della terza gravidanza di Alena, questa volta con Alessandro Nasi. Nasce così la piccola Vivienne Charlotte.

Il nuovo amore

Alessandro Nasi, nato a Torino nel 1974, è un imprenditore di successo legato alla famiglia Agnelli. Pur vivendo a New York, torna in Piemonte per stare vicino ad Alena e alla loro bambina.

Nell’agosto 2022 fa la proposta di matrimonio ad Alena, che accetta con gioia. I due si sposano il 17 giugno 2022, come testimoniano le foto pubblicate dalla modella.

La storia di Alena è quella di una donna forte e determinata, che ha saputo superare le difficoltà e aprire un nuovo capitolo della sua vita. Il suo fascino e la sua solarità rimangono immutati negli anni, conquistando sempre nuovi fan.