Orrore in bagno: bambino di 7 anni trovato morto e parzialmente scongelato

Il ritrovamento del corpo

Il corpo senza vita di un bambino di soli 7 anni è stato rinvenuto all’interno di un appartamento situato al quarto piano di un condominio. Il piccolo, secondo le prime informazioni, sarebbe stato trovato parzialmente congelato all’interno della vasca da bagno.

A fare la drammatica scoperta sono stati gli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione di un’agenzia di pompe funebri. Pare che il padre del bambino si fosse rivolto all’agenzia per organizzare in fretta e furia il funerale del figlio, insospettendo così i responsabili che hanno subito allertato le forze dell’ordine.

L’intervento della polizia

Una volta entrati nell’appartamento, oltre al corpo ormai privo di vita del piccolo, gli agenti hanno identificato e fermato due uomini: il padre della vittima, un 28enne, e lo zio 33enne. Entrambi sono stati arrestati e posti in stato di fermo.

Le sorelline ricoverate in ospedale

La tragedia si è ulteriormente aggravata quando sono state ritrovate anche due sorelline della vittima, di 2 e 3 anni, ricoverate in ospedale a Perpignan. Le bambine presentavano evidenti segni di maltrattamenti. Non è ancora chiaro come siano giunte in nosocomio e chi le abbia portate.

Aperta un’inchiesta

La Procura di Perpignan ha immediatamente aperto un’inchiesta per fare luce su quanto accaduto. I reati ipotizzati sono: omicidio, tentato omicidio, violenze su minori, occultamento di cadavere e sequestro di persona.

Molti i punti ancora da chiarire per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità. L’autopsia disposta sul corpo del bambino potrebbe fornire maggiori dettagli utili alle indagini.

Comunità sotto shock

La comunità di Perpignan è sotto shock dopo la terribile scoperta. Si attende con ansia di conoscere la verità su quanto accaduto in quella casa, una tragedia che ha sconvolto la vita di una intera famiglia e dell’intera città.