«Mando i bambini in camera alle 18:30 ogni giorno per avere del tempo con mio marito: il nostro matrimonio è fantastico»

Ogni famiglia ha le sue regole, ma alcune decisioni possono suscitare più dibattito di altre. Un esempio lampante è la scelta di Claire Ghana di mandare tutti e quattro i suoi bambini nelle loro camere alle 18.30 ogni giorno, per poter godere di un po’ di tranquillità con suo marito. Claire ha spiegato la sua decisione in un video pubblicato su TikTok, specificando che i due figli più piccoli, di uno e quattro anni, vanno solitamente a dormire poco dopo, verso le 19, mentre i più grandi, di nove e dodici anni, non vorrebbero comunque rimanere con lei e il papà.





Nonostante la spiegazione della mamma per preservare il matrimonio, molti non sono convinti e si chiedono cosa ne sia della possibilità di trascorrere del tempo di qualità con i propri bambini.

La decisione della mamma «Questo tipo di regole sono il motivo per cui il mio matrimonio va a gonfie vele», spiega Claire nel video pubblicato sul suo account TikTok, una decisione che ha scatenato diversi commenti di disapprovazione.

Mentre Claire sostiene che la chiave per trovare la felicità con il proprio partner sta nel concedersi del tempo insieme nelle migliori condizioni, diversi utenti hanno fatto presente che ciò dovrebbe valere anche per la relazione tra i genitori e i figli. Claire, però, non crede che le due cose siano collegate e anzi ribatte: «Solo perché le persone hanno dei bambini non vuol dire che non debbano pensare al matrimonio», e d’altronde fa presente che la giornata è formata da 24 ore ed è ridicolo pensare che mandarli in camera tutte le sere alle 18.30 voglia dire che non ha un buon rapporto coi figli. «Se sto con loro tutto il giorno, penso che sia giusto avere un po’ di tempo per me stessa e mio marito la sera», aggiunge.

La questione ha suscitato un acceso dibattito su TikTok, con molti utenti che hanno espresso opinioni contrastanti. Alcuni sostengono che è importante che i genitori mantengano una relazione forte e felice per il bene della famiglia nel suo insieme. Altri, però, ritengono che mandare i bambini a letto così presto possa privarli di momenti preziosi con i loro genitori.

In un’intervista successiva, Claire ha chiarito ulteriormente la sua posizione: «Non si tratta di abbandonare i miei figli. Passo molto tempo con loro durante il giorno. Ma credo fermamente che un matrimonio solido sia fondamentale per una famiglia felice. E per noi, questo significa avere del tempo solo per noi due la sera».

La discussione continua a crescere sui social media, con genitori e esperti che offrono diversi punti di vista su come bilanciare le esigenze dei bambini con quelle del matrimonio. In ogni caso, la storia di Claire Ghana ha aperto un importante dialogo su come le famiglie moderne possono trovare l’equilibrio tra il tempo dedicato ai figli e quello dedicato alla coppia.