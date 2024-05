Durante i preparativi delle nozze avverte un dolore intenso alla gamba e poi difficoltà a respirare, addio alla 30enne Alice Ori

La comunità di Camaiore è sotto shock per la tragica e improvvisa scomparsa di Alice Ori, una giovane e promettente avvocata di soli 30 anni. Alice si stava preparando per il suo matrimonio con il fidanzato Daniele Spelta quando è stata colpita da un malore fatale.





Nei giorni precedenti il triste evento, Alice aveva lamentato sintomi preoccupanti: un dolore persistente a una gamba e una sensazione di “fame d’aria”. Nonostante questi segnali, non è stata formulata una diagnosi precisa, lasciando Alice e i suoi cari in uno stato di incertezza e preoccupazione.

Il 24 maggio, durante i preparativi per il matrimonio, Alice ha avvertito un dolore fortissimo alla gamba seguito da una crisi respiratoria che l’ha costretta a chiamare i soccorsi. Purtroppo, al suo arrivo al pronto soccorso, Alice era già in arresto cardiaco. L’Azienda sanitaria Toscana Nord Ovest ha confermato che, nonostante gli sforzi del personale medico, non è stato possibile rianimarla. «Non c’è stato modo di far riprendere il battito», hanno comunicato dal pronto soccorso.

Per fare chiarezza sulle cause del decesso, è stato disposto un esame autoptico sul corpo di Alice. I risultati di questa analisi saranno fondamentali per comprendere le dinamiche dell’accaduto e rispondere ai numerosi interrogativi sollevati da questa tragedia.

Alice Ori era conosciuta e amata nella sua comunità non solo per le sue competenze professionali ma anche per il suo carattere gentile e disponibile. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e familiari, che ora si stringono attorno a Daniele Spelta nel tentativo di trovare conforto in questo momento difficile.

La giovane avvocata aveva grandi progetti per il futuro e la sua scomparsa prematura rappresenta una perdita irreparabile per tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata. La comunità di Camaiore si unisce nel dolore, in attesa di risposte che possano almeno dare un senso a questa tragedia inspiegabile.