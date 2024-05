Lutto all’Air Show prima delle Frecce Tricolori: Paolo Dal Pozzo, co-pilota del 118, muore a 41 anni investito da una cisterna a L’Aquila

Durante la prima giornata dell’Air Show, un tragico incidente ha scosso l’aeroporto dei parchi dell’Aquila: Paolo Dal Pozzo, co-pilota dell’elisoccorso del 118, è stato fatalmente travolto da una cisterna.





Un terribile incidente ha funestato la prima giornata dell’Air Show all’aeroporto dei parchi dell’Aquila, dove una persona ha perso la vita dopo essere stata investita da una cisterna in manovra. La vittima è Paolo Dal Pozzo, un 41enne che lavorava come co-pilota dell’elisoccorso del 118 dell’Aquila.

Il responsabile del servizio 118 della Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila, Gino Bianchi, ha espresso profondo rammarico per l’accaduto: «Sono profondamente rammaricato e colpito da questa nuova tragedia che investe il servizio di elisoccorso della Asl dell’Aquila. Tutta la mia solidarietà alla società Avincis e soprattutto le mie condoglianze alla famiglia del co-pilota morto in questo modo così tragico».

L’incidente è avvenuto durante le operazioni di rifornimento dei velivoli sulla pista dell’aeroporto. Secondo una prima ricostruzione, Dal Pozzo si trovava in un angolo cieco e non è stato visto dall’autista della cisterna durante la manovra. Il drammatico evento ha causato la sospensione delle attività previste per la giornata, compreso il sorvolo di prova delle Frecce Tricolori che era programmato per le 12.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’elisoccorso del 118 e le forze dell’ordine per effettuare gli accertamenti necessari. È atteso anche l’arrivo del magistrato di turno per ulteriori indagini sulla dinamica dei fatti.

Nonostante la tragedia, l’aeroporto di Preturo rimane aperto e gli stand allestiti per il pubblico sono accessibili. Gli organizzatori stanno valutando le decisioni da prendere per la giornata finale dell’Air Show, prevista per domani.

La comunità è ancora scossa da un altro recente lutto: a Perugia, un incidente in via San Galigano ha strappato la vita a Francesco, un giovane di soli 23 anni. La famiglia, devastata, ha dichiarato di essere «senza parole» per la perdita.

L’incidente di oggi sottolinea ancora una volta l’importanza delle misure di sicurezza durante eventi complessi come gli show aerei, dove la presenza di numerosi mezzi e persone richiede una coordinazione impeccabile per evitare tragedie simili.