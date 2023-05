Sapete chi è Lodo Guenzi? Età, fidanzata, genitori e biografia

Lodovico Guenzi, comunemente noto come Lodo Guenzi, è nato il 1° luglio 1986 a Bologna, sotto il segno del Cancro. È il leader del gruppo musicale Lo Stato Sociale, formatosi nel 2009. Hanno raggiunto il riconoscimento pubblico nel 2018 quando si sono classificati secondi al Festival di Sanremo con la canzone “Una Vita in Vacanza”.

Lodovico Guenzi è sempre stato un individuo riservato, lasciando la sua vita sentimentale in gran parte un mistero. Quello che si sa è che da qualche tempo ha una relazione con una partner non rivelata, che ha dichiarato essere per lui fonte di grande gioia: “Oggi forse sono allo scatto finale, sto molto bene con una persona”.

Lodovico Guenzi è figlio unico e parla apertamente delle sue origini familiari agiate. Suo padre, Alberto, è professore di Storia economica e direttore del Dipartimento di Economia dell’Università di Parma, mentre sua madre è un giudice. Nonostante la sua educazione privilegiata, non è mai stato un “figlio di papà”.

Biografia

Lodo Guenzi è nato a Bologna il 1° luglio 1986. Dopo il diploma al Liceo Classico, si trasferisce a Udine per conseguire la laurea in arte drammatica. In questo periodo si dedica attivamente alla recitazione e alla scrittura teatrale. Nel 2009 inizia a lavorare come DJ per Radio Fujiko a Bologna, dove conosce Alberto Cazzola (Albi) e Alberto Guidetti (Bebo). Questo incontro ha portato alla formazione del gruppo musicale Lo Stato Sociale nel 2011, con l’aggiunta di Francesco Draicchio (Checco) ed Enrico Roberto (Carota).

Dopo essersi gradualmente fatti conoscere nei locali e nei centri sociali emiliani, Lodo e la sua band hanno pubblicato nel 2012 l’album di debutto Turisti della democrazia, che li ha visti in tour in Italia. Nel 2018 hanno vissuto un momento di svolta quando Lo Stato Sociale si è piazzato al secondo posto al Festival di Sanremo e la loro canzone Una vita in vacanza è diventata un successo nazionale.