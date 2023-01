Sapete chi è Paolo Calabresi Marconi marito di Alessia Marcuzzi? Ecco la loro differenza d’età

Siete a conoscenza della differenza di età tra Alessia Marcuzzi e suo marito Paolo Calabresi Marconi? Vi spiego i fatti relativi alla loro differenza d’età.

Alessia Marcuzzi è una conduttrice televisiva molto popolare e i suoi programmi sono sempre molto apprezzati. Attualmente conduce la seconda stagione di Temptation Island e il suo calore e la sua sensibilità hanno incantato i telespettatori. Oltre a Le Iene, la scorsa settimana è stata assente dallo studio a causa di un test Covid positivo, poi smentito. Ha tenuto informati i suoi fan attraverso il suo Instagram, dove pubblica post sulla sua famiglia e sulla vita quotidiana. È sposata con Paolo Calabresi Marconi e i due formano una bellissima coppia, ma sapete quanti anni ha lui e la loro differenza di età? Scopriamolo insieme!

Alessia Marcuzzi è un’adorata conduttrice televisiva e la sua vita privata è spesso oggetto di attenzione. Negli ultimi mesi si è parlato di una possibile rottura tra lei e il marito Paolo Calabresi Marconi e persino di un presunto flirt con Stefano De Martino, smentito da entrambe le parti. Tuttavia, le recenti foto pubblicate sui social media suggeriscono che la crisi era una falsa notizia, in quanto Alessia e il suo compagno sembrano essere profondamente innamorati. Ma quanto c’è di differenza d’età tra i due? Paolo è nato nel 1964, quindi ha 56 anni, mentre Alessia, nata nel 1972, compirà 48 anni il prossimo novembre.

Solo 8 anni separano la Marcuzzi e suo marito, che non sono molti, e se date un’occhiata ai loro post sui social media, potete vedere che questa differenza non sembra essere un problema per loro. Siete d’accordo?