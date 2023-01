Avete mai visto la moglie di Lillo? Età, lavoro, figli e vita privata

Avete mai sentito parlare di Lillo Petrolo e di sua moglie? Ecco il famoso attore e comico italiano, classe ’62, con la sua amata Tiziana. Ha partecipato a molti programmi televisivi popolari, come Telenauta ’69, Stracult, Bla Bla Bla, Love Cocktails e Le Iene. Lillo e Greg hanno regalato ai telespettatori innumerevoli risate! Ora vi sveliamo alcune curiosità sulla vita privata del famoso attore e comico: è sposato con Tiziana. Non perdetevi questo bellissimo scatto della coppia!

Lillo Petrolo ha sempre tenuto nascosta la sua vita sentimentale. È sposato con la riservatissima Tiziana Etruschi, di cui non si hanno dettagli. Anche se non è attivo su Instagram, il suo account Facebook rivela quanto sia vicino alla sua dolce metà. Ci sono molti post sul suo lavoro, ma recentemente ha postato una foto di loro due in vacanza insieme. È chiaro che l’attore e comico, solitamente molto attivo sui social media, è devoto alla moglie Tiziana.

La lotta contro il Covid

Lillo ha coraggiosamente superato la sua battaglia contro il devastante virus che da oltre un anno affligge l’Italia e il resto del mondo. Dopo aver trascorso molti giorni in ospedale, senza riuscire a respirare da solo, Lillo ha potuto tornare a casa e apprezzare di nuovo le piccole cose della vita, come il caffè mattutino con la moglie, che era quasi asintomatica.