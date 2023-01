Sapete chi è René Felton madre malata Andrew Howe

Andrew Howe ha espresso la sua dedizione alla madre malata, Rene Felton, affermando: “Il minimo che potessi fare”.

Andrew Howe, ospite della prima puntata di Verissimo del 2023, sta affrontando un periodo difficile della sua vita. Il noto sportivo si è ritirato dalle competizioni e ha condiviso le sue battaglie personali, in particolare le preoccupazioni per la madre René Felton, colpita da un ictus due mesi e mezzo fa. Andrew Howe lo ha rivelato a Silvia Toffanin durante la sua intervista a Verissimo.

Andrew ha raccontato di essersi recato a Los Angeles alle due di notte dopo aver ricevuto una telefonata sulle condizioni di salute dell’amata madre. Ha espresso il sentimento che sua madre era sempre stata una figura forte nella sua vita, ed era difficile vederla in uno stato di debolezza. È riuscito a riportarla in Italia ed è lieto di comunicare che le sue condizioni di salute sono migliorate.

Andrew Howe ha espresso la sua ammirazione per la madre malata Rene Felton, affermando che è una forza potente e che si riprenderà completamente.

Nelle ultime settimane, il post di Andrew Howe dedicato alla madre ha guadagnato terreno sui social media, grazie alle forti emozioni evocate dalla sua lettera. Nonostante la preoccupazione per la salute di Rene Felton, Andrew è riuscito a comunicare con le sue parole il suo coraggio e la sua ammirazione per lei. Ha dichiarato: “Hai sempre anteposto i miei sogni ai tuoi, sei la persona più ottimista che abbia mai conosciuto e porti gioia a tutti quelli che incontri, anche nei momenti difficili”. Il suo accorato messaggio è stato accompagnato da una serie di emoji a forma di cuore su Instagram.

Le parole di Andrew Howe servono a ricordare che le difficoltà subite non impediranno il progresso; io, mio fratello e tutti coloro che si prendono cura di te saremo presenti in ogni momento per aiutarti. Riacquisterai la capacità di camminare, ridere e ballare, che è sempre stata la tua passione, ma soprattutto tornerai a essere te stesso, anche se il viaggio è arduo. Andrew Howe ha promesso di fare del suo meglio per riportarla a casa e aiutarla a riprendersi da questo sfortunato ictus.