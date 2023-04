Sapete chi è Simone Antolini compagno di Alessandro Cecchi Paone

Simone Antolini, il compagno ventitreenne di Alessandro Cecchi Paone, originario di un piccolo paese delle Marche, si sta laureando in giurisprudenza e assiste la famiglia nella sua attività di alimentari. Tuttavia, da quando è stato coinvolto dal giornalista, la sua vita è cambiata in modo significativo.

Simone Antolini, 23 anni, è salito alla ribalta in poco tempo ed è diventato un personaggio fisso della cronaca.

Alessandro Cecchi Paone e la sua compagna sono stati fotografati al largo della Costiera Amalfitana, sulla barca del noto giornalista. Da allora, la vita del marchigiano è stata drasticamente modificata e anche coloro che un tempo gli erano amici ora lo sottopongono a critiche e insulti.

La vita personale di Simone Antolini rimane in gran parte sconosciuta al pubblico.

Simone Antolini, studente di legge con risultati accademici esemplari, ha mantenuto uno stile di vita equilibrato tra gli studi e gli obblighi familiari, assistendo i genitori nella gestione del negozio di alimentari locale specializzato in prodotti a chilometro zero.

Un giovane che, come molti altri, si è concentrato sugli studi, anche se la sua grande passione per il cinema lo ha portato a fare un provino. In un’intervista al Corriere, ha sottolineato di aver dovuto dare priorità alla laurea prima di perseguire gli altri interessi. Il suo profilo Instagram privato ha raccolto più di 4 mila follower, ed è proprio attraverso la piattaforma che è entrato in contatto con Alessandro Cecchi Paone.

La storia di Alessandro Cecchi Paone è da segnalare.

La conoscenza tra Simone e il giornalista è iniziata ad aprile, quando Simone ha contattato il giornalista dopo essersi riconosciuto nel suo racconto. I due hanno poi iniziato una fitta corrispondenza fino ad incontrarsi a Rimini, dove si è creato un forte legame.

Quest’estate i due hanno trascorso più di una settimana insieme e sono stati fotografati dalla rivista Chi. Le foto mostravano teneri scambi al sole sulla barca di Cecchi Paone, che sono sfociati in quello che il 23enne ha descritto come un “incubo” al Corriere. Le persone che lo conoscevano hanno iniziato a esprimere le loro opinioni in modo aggressivo e Simone ha ricevuto una valanga di insulti su Facebook, che lo hanno indotto a chiudere il suo profilo. All’epoca, Simone non aveva ancora fatto pubblicamente coming out.

Non avevo ancora rivelato la mia sessualità ai miei genitori. Volevo farlo prima di tutti gli altri; loro sapevano che frequentavo Alexander, ma non avevo avuto modo di parlarne con loro. Di conseguenza, tutti hanno pensato che fossi eterosessuale e ora credono che io dichiari di essere omosessuale solo per ottenere fama.