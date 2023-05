Sapete chi è Vesna Eurovision Song Contest Repubblica Ceca: età, fidanzato e significato della canzone

Le Vesna sono formate da sei musiciste eccezionali che suonano vari strumenti musicali, inclusi il pianoforte, la batteria, il violino, il flauto e il basso. Il loro singolo d’esordio, “Morana”, pubblicato nel 2017, è stato realizzato in collaborazione con l’Orchestra sinfonica della Repubblica Ceca ed è stato ispirato ai temi principali della mitologia slava.

Inoltre, le Vesna hanno pubblicato altri singoli ispirati alla mitologia, come la dea dell’autunno, la dea della primavera e la dea dell’estate, che hanno riscosso un grande successo tra il pubblico ceco e slovacco. Il loro secondo album, intitolato “Anima”, è stato pubblicato nel 2020, durante il lockdown dovuto alla pandemia.

Ma veniamo alla canzone che le Vesna presenteranno all’Eurovision Song Contest 2023. “My Sister’s Crown”, tradotto come “La corona di mia sorella”, racchiude in sé un messaggio molto profondo. La strofa principale della canzone definisce la vita come qualcosa che non può essere rubato, un evento in cui non possono essere rubate le nostre anime.

La canzone ha un significato forte e universale, poiché parla della forza e della solidarietà femminile. Questo messaggio risuona fortemente nel mondo attuale, in cui le donne stanno combattendo per la parità e per il loro ruolo nella società.

In conclusione, le Vesna rappresentano un gruppo musicale eccezionale, che ha saputo conquistare il pubblico ceco e slovacco con la loro musica ispirata alla mitologia slava. La loro partecipazione all’Eurovision Song Contest 2023 è un altro passo fondamentale nella loro carriera e siamo certi che sapranno emozionare il pubblico con la loro canzone “My Sister’s Crown”.