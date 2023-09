Sapete chi sono Vittoria e Luisa le figlie di Emanuele Filiberto: età, titolo nobiliare e cosa fanno oggi

Emanuele Filiberto e Clotilde Courau sono una coppia molto riservata, ma l’amore che li unisce è indubbio e forte. Da questo amore sono nate due figlie: Vittoria e Luisa. Ma chi sono queste due principesse? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su di loro.

Il matrimonio tra Emanuele Filiberto e Clotilde Courau

Il matrimonio tra Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, avvenuto nel 2003, ha attirato l’attenzione di molti, ma ha mantenuto un profilo riservato. Si sono conosciuti nel 2001 ad un evento organizzato da Alberto di Monaco.

Clotilde, di sangue blu grazie a sua madre Catherine, appartenente alla dinastia francese Ugo Capeto, è una rinomata attrice con una grande passione per il teatro. Emanuele Filiberto, d’altro canto, è l’erede al trono dei Savoia, una posizione che non esiste più.

Dopo il loro matrimonio, celebrato con grande eleganza nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Roma, la coppia si è stabilita a Parigi, alternandosi con il Principato.

La famiglia: Vittoria e Luisa

Nonostante la loro vita agiata, Emanuele Filiberto e Clotilde Courau sono entrambi impegnati nei rispettivi lavori. Clotilde viaggia per il mondo con la sua compagnia teatrale, mentre Emanuele si divide tra gli impegni televisivi e il suo ristorante a Los Angeles, aperto durante la pandemia.

Da questo amore sono nate due figlie: Vittoria e Luisa. Ma chi sono queste due giovani principesse?

Vittoria: la principessa amante della moda

La primogenita, Vittoria Cristina Chiara Adelaide Maria, nata il 28 dicembre 2003, ha un titolo nobiliare: Principessa di Carignano e Marchesa d’Ivrea. Vittoria vive a Parigi, dove studia, e ha una grande passione per la moda. Il suo debutto in società era previsto per il 2021, ma è stato rimandato a causa della pandemia.

Luisa: la principessa più giovane

La secondogenita, Luisa Giovanna Agata Gavina Bianca Maria, è nata il 16 agosto 2006. Anche lei è una principessa, ma non ci sono molte informazioni su di lei, dato che è ancora molto giovane. I genitori fanno del loro meglio per proteggere le loro figlie, ma siamo sicuri che nel tempo avremo più informazioni su di lei.

In conclusione, Emanuele Filiberto e Clotilde Courau hanno creato una famiglia unita e piena d’amore, con due figlie che promettono di essere altrettanto speciali quanto i loro genitori.