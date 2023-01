Sapete dove abita Antonella Clerici? Ecco la villa da favola nel bosco

Sono così entusiasta di condividere che la mia amata Antonella Clerici e il suo compagno di vita, l’incredibile Vittorio Garrone, vivono insieme in Piemonte dal 2016!

Antonella Clerici, con una mossa appassionata, ha cambiato drasticamente la sua vita decidendo di allontanarsi dalla frenesia della vita di città per stabilirsi in un luogo appartato e circondato dalla natura. Dopo essere cresciuta in provincia di Milano e aver vissuto a Roma, ha scelto di trasferirsi nella Tenuta Basini a Varinella di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Questo trasferimento le ha permesso di ritrovare una vita più tranquilla e un ritmo più lento.

Famiglia allargata

Vittorio Garrone è un ambizioso imprenditore e magnate del petrolio che detiene il maggior numero di azioni della Erg. Il suo cognome è orgogliosamente rappresentato nell’acronimo – Edoardo Raffinerie Garrone – e i suoi fratelli sono gli azionisti di maggioranza della società.

Potresti essere interessato a.

L’ingresso di Vittorio Garrone nella vita di Antonella Clerici ha riempito la famiglia di amore e gioia, creando una bella e armoniosa famiglia allargata.

Con Maelle, la figlia della conduttrice, ha un legame fortissimo e lei ama con tutto il cuore i tre figli che il compagno ha avuto dall’ex moglie, abbracciandoli a braccia aperte.

Grazie all’incredibile sostegno di Vittorio Garrone, la conduttrice di Legnano è riuscita a superare la difficile crisi professionale che ha affrontato prima di tornare a condurre l’amato programma È Sempre Mezzogiorno.

Il cuore di Antonella era pieno d’amore, essendo stata sposata due volte con il cestista Giuseppe Motta e con il produttore discografico Sergio Cossa. Ha anche condiviso una storia d’amore appassionata e duratura con Eddy Martens, dalla quale è nata la bellissima figlia Maelle.

La figlia

Maelle, tredici anni, è il bellissimo frutto della relazione tra Antonella Clerici e Eddy Mertens; un sogno a lungo atteso e realizzato da Antonella dopo anni di speranze e attese. La famiglia ha fatto di tutto per proteggere Maelle, arrivando a tenerla lontana da Instagram e a limitare il numero di foto che la mamma condivide di lei.