Sapete perché Riccardo Fogli ha lasciato i Pooh: la verità dopo anni

L’addio che ha fatto discutere

Riccardo Fogli è stato il frontman dei Pooh negli anni d’oro della band. Il successo era alle stelle, ma nel 1973 Fogli decise di lasciare il gruppo improvvisamente.

Una scelta che ha fatto molto discutere e di cui, per anni, non si è mai saputo il vero motivo. Ora, a distanza di tempo, è lo stesso Riccardo Fogli a rivelare cosa c’era dietro quell’addio.

Il successo travolgente dei Pooh

I Pooh nascono a metà degli anni ’60 a Bologna. Riccardo Fogli entra nel gruppo come bassista e in seguito ne diventa la voce solista. La band spopola letteralmente in tutta Italia.

Le loro canzoni spopolano nelle radio

I concerti registrano sempre il tutto esaurito

Generazioni di italiani crescono con le loro melodie

In pochi anni i Pooh diventano un vero e proprio fenomeno musicale e sociale.

L’addio shock di Riccardo Fogli

Nel 1973, all’apice del successo, Riccardo Fogli annuncia il suo addio ai Pooh. Una decisione inaspettata e dolorosa, che lascia i fan del gruppo sgomenti.

Si vocifera di litigi e incomprensioni con gli altri membri della band, ma Fogli non rivela mai i reali motivi della separazione. L’unica cosa certa è che il suo posto nei Pooh rimane vacante.

La rivelazione dopo anni: “Ecco perché lasciai il gruppo”

A distanza di quasi 50 anni, Riccardo Fogli ha finalmente rivelato cosa ci fu dietro al suo addio ai Pooh. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, il cantante racconta:

Si innamorò perdutamente della cantante Patty Pravo

Il produttore dei Pooh non vedeva di buon occhio la relazione

Gli mise un aut aut: o la ragazza o la band

Fogli scelse di seguire il cuore e lasciò il gruppo

Non è stato facile, ma non si pente

Fogli ammette che non è stato facile anteporre l’amore alla carriera e che gli sono mancati molto i suoi compagni di band.

Tuttavia non si è mai pentito della scelta fatta, perché nessuno può decidere della vita altrui. L’amore lo ha portato a intraprendere un nuovo percorso artistico, sempre ricco di soddisfazioni.

La verità sulla fine della sua avventura con i Pooh è venuta a galla solo oggi, ma dimostra la coerenza e la forza di Riccardo Fogli nel seguire il suo cuore.