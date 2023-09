Sapete quanti chili ha perso Francesca Manzini: la verità sul dimagrimento

Francesca Manzini e l’accettazione del proprio corpo

Mentre la sua carriera la vedeva emergere come una forza nel mondo dell’intrattenimento, Francesca ha affrontato una lotta interna per stabilire un rapporto equilibrato con il proprio corpo.

Questa battaglia è stata per lei più ardua dell’affermarsi nel mondo dello spettacolo. Recentemente, ha rivelato di aver intrapreso un percorso che l’ha portata a perdere ben 14 chili. Questo cambiamento è stato il risultato di un profondo amore per sé stessa e non per ottenere approvazione o consensi superficiali.

Il coraggio di mostrarsi

Francesca ha condiviso il suo percorso di trasformazione con i suoi follower su Instagram, pubblicando un video in cui si mostra con orgoglio davanti allo specchio. Ha esortato i suoi fan ad abbracciare il cambiamento e a trovare il coraggio di cambiare, di lasciare la zona di comfort e di amarsi veramente.

Ha anche sottolineato l’importanza di ascoltare se stessi e chi ti ama veramente, sottolineando che la sua decisione di perdere peso non era per conformarsi a un certo ideale ma per trovare un equilibrio personale.

Problemi di peso e background emotivo

Non è la prima volta che Francesca affronta sfide legate al suo peso. Ha scritto un’autobiografia intitolata “Stay Manza. La tragicomica avventura di vivere in un corpo“, in cui racconta la sua difficile adolescenza, il rapporto problematico con il padre e i suoi disturbi alimentari. Francesca ha condiviso come le tensioni familiari e l’ambiente tossico a casa l’abbiano spinta verso comportamenti autodistruttivi. Si è sentita inadeguata come figlia e ha assunto uno stile di vita insano e dannoso.

Il suo viaggio attraverso bulimia e anoressia durante l’adolescenza è stato complicato da relazioni tossiche nella prima età adulta. Una storia d’amore particolarmente distruttiva all’età di 23 anni ha ulteriormente aggravato la sua situazione, portandola a perdere se stessa e i suoi sogni.

Nonostante le sfide, Francesca ha trovato la forza per rimettersi in piedi. Ha compreso l’importanza di mettersi al primo posto, liberandosi dalle responsabilità che non le appartenevano e ricominciando a vivere. Il suo lavoro in televisione e alla radio è stato fondamentale in questo percorso di rinascita e auto-scoperta. Ora, a 32 anni, continua il suo viaggio verso il benessere psichico e fisico, ponendolo al centro della sua vita.