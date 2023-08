Scandalosi Prezzi dei Carburanti sull’A8: Benzina a €2,7 per Litro

L’Onda del Caro Vita Colpisce anche i Distributori di Carburante

La pressione economica non riguarda solamente gli stabilimenti balneari e la ristorazione. Anche l’acquisto quotidiano di carburante sta facendo sentire il suo peso. Sebbene i costi dei carburanti in Italia abbiano sempre suscitato polemiche, il recente costo della benzina, oscillante intorno ai 2 euro al litro, è fonte di forte indignazione. La notizia che ha veramente acceso le lamentele è quella di un distributore sulla A8 che ha raggiunto un prezzo di 2,722 euro per la benzina e 2,632 per il diesel, ben al di sopra delle medie nazionali.

hPicchi di Prezzo a Ferragosto: Una Situazione Oltre la Norma

È noto che durante Ferragosto, con la marea di italiani in viaggio, il prezzo del carburante veda un aumento. Tuttavia, ciò che è emerso oggi sull’autostrada A8 Varese-Milano ha superato ogni aspettativa, con un incremento del 35% rispetto alla media nazionale.

La Voce degli Utenti e l’Intervento di Assoutenti