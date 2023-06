Scomparsa a Firenze: La corsa disperata per trovare una bambina di cinque anni - Controcopertina

Firenze è in preda all’angoscia e alla mobilitazione comunitaria a causa della misteriosa scomparsa di una bambina di cinque anni nella zona di Novoli. La piccola, chiamata Kataleya, si trovava nell’ex hotel Astor, ora occupato da diverse famiglie, mentre sua madre era al lavoro.

È stata intorno alle 13 quando Kataleya è scomparsa improvvisamente. Sembra che poco prima della sua sparizione avesse avuto un alterco con altri bambini. Quando la madre è tornata a casa, la bambina era scomparsa nel nulla. Dopo una disperata ricerca senza successo, la madre ha subito denunciato l’accaduto ai carabinieri.

Al momento della scomparsa, Kataleya indossava una maglietta bianca e pantaloni viola. Le ricerche si concentrano principalmente nelle zone di via Maragliano, via Boccherini e via Monteverdi. Non solo le forze dell’ordine sono coinvolte nello sforzo, ma anche i vigili del fuoco e la comunità peruviana di Firenze, a cui appartiene la famiglia della bambina. La madre, insieme ad altri connazionali e amici, è sul campo, partecipando attivamente alle ricerche.

La comunità fiorentina ha risposto con grande determinazione per contribuire alla ricerca di Kataleya. Sui social media e tramite WhatsApp sono stati diffusi numerosi appelli, invitando chiunque abbia informazioni utili a fornirle immediatamente alle autorità competenti. I cittadini hanno risposto prontamente, offrendosi volontari per unirsi alle ricerche.

Sono stati effettuati ulteriori controlli lungo il corso del fiume Mugnone e nei pressi del parco della Cascine, con l’ausilio delle unità cinofile, allo scopo di escludere ogni possibilità. Tuttavia, al momento, nonostante gli sforzi profusi, Kataleya rimane introvabile. La speranza è che la bambina possa essere ritrovata al più presto, sana e salva, e riunirsi con sua madre. L’intera comunità di Firenze, in particolare la comunità peruviana, attende con trepidazione l’esito delle ricerche, sperando in un lieto fine.