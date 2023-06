Chi è Cristel Carrisi figlia di Albano e Romina? Età, lavoro e marito - Controcopertina

Dall’incantevole Italia ai pittoreschi paesaggi della Croazia, Cristel Carrisi porta con sé il ricco patrimonio musicale dei suoi genitori, Albano e Romina Power, esplorando nuove avventure sia nel mondo dello spettacolo che nella vita familiare. Scopriamo chi è questa donna poliedrica, il suo percorso e la sua famiglia in crescita.

Da Melodie a Momenti Televisivi: La Carriera di Cristel

Un Inizio Melodioso

Nata nel cuore del Natale, il 25 dicembre 1985, a Cellino San Marco, Cristel Carrisi possiede l’eredità musicale dei suoi iconici genitori, Albano Carrisi e Romina Power. Come Capricorno, ha iniziato il suo viaggio esplorando il mondo della musica. Sorprendentemente, ha inciso non uno, ma due album musicali, abbracciando il suo talento innato.

Luminosa Presenza sul Piccolo Schermo

Oltre alla sua passione per la musica, Cristel ha trovato una vocazione nel mondo della televisione. Ha brillato come conduttrice dello Zecchino d’Oro nel 2015, catturando i cuori del pubblico. Inoltre, ha condotto un affascinante programma in onda sulla Rai in seconda serata.

Un Viaggio d’Amore: La Vita Familiare di Cristel in Croazia

Un Legame di Amore e Dedizione

Nel settembre 2016, Cristel ha unito il suo destino con quello dell’imprenditore Davor Luksic. Questa unione ha portato alla nascita di due figli adorabili, Kay Tyrone e Cassia Ylenia. I nomi sono stati scelti con amore e significato, onorando il nonno materno e la sorella scomparsa di Cristel.

Cristel ha seguito il suo cuore e il suo amore fino alla Croazia, dove vive con il suo affettuoso marito, che è un noto imprenditore nella regione.

Famiglia in Crescita e Privacy Valorizzata

Recentemente, Cristel ha dato il benvenuto al suo terzo figlio, una notizia rivelata con entusiasmo da Al Bano: “Sono diventato nonno per la terza volta”. La piccola Rio Ines è l’ultima aggiunta alla loro famiglia in fiore.

Particolarmente riservata, Cristel ha optato per una privacy assoluta per la sua famiglia. Dopo aver conosciuto Davor nel 2012 a New York e sposato nel Salento quattro anni dopo, si è dedicata ai suoi figli e ha preservato un senso di riservatezza, distaccandosi dai social media.