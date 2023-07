Scomparsa da 4 anni, all’improvviso si presenta alla polizia. E riabbraccia la mamma

La storia di Alicia Navarro ha finalmente un lieto fine, anche se per i suoi genitori le speranze di ritrovarla viva non si erano mai spente. Scomparsa da casa il 15 settembre 2019, la giovane Alicia aveva lasciato un biglietto annunciando la sua fuga e non si era più fatta vedere fino ad oggi. Ma questa settimana è arrivato il momento tanto atteso, quando Alicia si è presentata spontaneamente alla polizia di una piccola città nel Montana, affermando di essere proprio quella bambina scomparsa quattro anni fa.

L’incontro emozionante con la madre

Alicia, oggi diciottenne, è entrata nella stazione di polizia e ha chiesto di essere rimossa dalla lista dei bambini scomparsi. La gioia della madre, Jessica Nuñez, non ha conosciuto limiti quando finalmente ha potuto riabbracciare sua figlia. Questa mamma coraggiosa non aveva mai smesso di cercarla, e ora il lieto fine sembra essere arrivato.

Un mistero ancora da svelare

Molte domande rimangono ancora senza risposta: come Alicia sia arrivata nel Montana e con chi abbia trascorso gli ultimi quattro anni sono aspetti ancora oggetto di indagini da parte della polizia di Glendale, in Arizona. Tuttavia, finora sembra che Alicia sia scappata di casa di sua spontanea volontà e che nessuno le abbia fatto del male durante la sua scomparsa.

Un messaggio di speranza

La madre di Alicia, Jessica, ha definito questo ritrovamento un vero miracolo. In un video pubblicato su Facebook, ha voluto condividere un messaggio di speranza con tutti coloro che hanno perso i propri cari: “I miracoli esistono. Non perdete mai la speranza e combattete sempre.” La storia di Alicia è un esempio di come il destino possa riservare sorprese incredibili e di come, talvolta, la speranza possa essere premiata anche dopo lunghi anni di attesa.

Quello che resta ora è un lieto fine per questa famiglia, unita di nuovo dopo anni di separazione, e l’inizio di una nuova fase di vita per Alicia, che ora ha davanti a sé il futuro e la possibilità di costruire una nuova storia.