Via da Silvia Toffanin: Pier Silvio Berlusconi in ‘fuga’ col motoscafo, vacanze interrotte

Lavoro sempre in primo piano

Anche durante le tanto attese vacanze estive, il dovere professionale non concede tregua a tutti, neanche a figure di spicco come Pier Silvio Berlusconi, attuale amministratore delegato di Mediaset. Nonostante la possibilità di godersi una pausa estiva e il relax con la famiglia, l’impegno lavorativo lo ha chiamato a interrompere momentaneamente il dolce far niente.

Un’imprevista interruzione

Il settimanale Chi ha recentemente pubblicato delle immagini che testimoniano un momento decisamente insolito per Pier Silvio Berlusconi durante la sua vacanza con la compagna Silvia Toffanin e i figli Valentina Sofia e Lorenzo Mattia, sulle acque di Hyeres, in Costa Azzurra. L’amministratore delegato si è ritrovato costretto a lasciare momentaneamente la sua famiglia per affrontare un’imprevista riunione sullo sviluppo internazionale del gruppo Mediaset, azienda di cui è alla guida.

Il cambio di look

Da vacanziero a imprenditore, Pier Silvio ha rapidamente raggiunto l’aeroporto indossando un look impeccabile ma informale, pronto a presenziare alla riunione. Dopo aver portato a termine questo inaspettato impegno, è tornato in famiglia la stessa sera.

Una relazione solida e un futuro matrimonio?

La storia d’amore tra Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin dura dal 2001, nonostante non abbiano mai contratto matrimonio. La coppia è stata sempre molto unita e solida, e l’ipotesi di un possibile matrimonio non sembra così lontana. In un momento difficile come la scomparsa del padre, Pier Silvio avrebbe addirittura promesso al genitore che avrebbe convolato a nozze, lasciando aperta la possibilità che questo accada in futuro.

La passione per il lavoro e l’amore per le persone

In una recente lettera a Repubblica, Pier Silvio ha rivelato di avere una vera e propria “dipendenza dalla fatica fisica”, amando il duro lavoro e impegnandosi strenuamente per diverse ore al giorno. Nonostante la possibilità di vivere nel jet set, preferisce il contatto con la gente comune, amando parlare con le persone e nutrendo un profondo affetto per la gente comune, proprio come suo padre Silvio Berlusconi.