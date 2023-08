Scontrini Pazzi: Episodio Scioccante a Rimini – Barista Ferito a Coltellate per un Caffè

Un negozio di kebab a Rimini diventa il teatro di un fatto inquietante legato agli “scontrini-pazzi”, mentre un cliente reagisce in modo violento quando gli viene richiesto lo scontrino prima di gustare un caffè. L’evento sconvolgente è avvenuto nel pomeriggio del 24 agosto presso un locale in Viale Regina Margherita. Gli agenti della Questura di Rimini stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che ha portato alla ferita del barista. Nel frattempo, sei persone sono state denunciate in relazione a questo episodio drammatico.

Tra i denunciati, cinque pakistani e un albanese, quest’ultimo è il cliente responsabile delle coltellate. Gli altri denunciati sono tutti dipendenti del negozio, inclusa la vittima dell’aggressione. La scintilla sembra essere scattata quando il barista ha chiesto legittimamente di vedere lo scontrino prima di servire il caffè. Da lì, la situazione è rapidamente degenerata: la discussione si è trasformata in una violenta aggressione, culminando con il ferimento del barista a coltellate. Prima dell’attacco fisico, il cliente aveva già ingiuriato e minacciato tutti i presenti. L’intervento tempestivo della polizia è stato fondamentale, evitando che la situazione peggiorasse ulteriormente.

Il barista, ferito all’addome, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso e successivamente all’ospedale Bufalini di Cesena, a causa dell’aggravamento delle sue condizioni. Nonostante non sia in pericolo di vita, la prognosi assegnata è di 30 giorni. Si è scoperto che l’aggressore ha deciso di ferire il lavoratore dopo che i suoi connazionali sono intervenuti nella discussione. Questo incidente sottolinea la serietà delle tensioni legate agli “scontrini-pazzi” e la necessità di affrontare tali situazioni con calma ed empatia, al fine di evitare conseguenze tragiche.