Scontro tra Alberto Angela e Lucio Presta: il caos nel mondo della TV - Controcopertina

Le parole forti di Alberto Angela scatenano la polemica nel mondo della televisione, con un duro attacco che coinvolge anche il celebre conduttore Amadeus. La discussione si accende in seguito a una domanda su quanto guadagnino i personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, in particolare Amadeus. Ma è lo scontro tra Alberto Angela e Lucio Presta a far emergere le tensioni e a scuotere l’ambiente televisivo.

Alberto Angela, noto divulgatore scientifico, non ha esitato a rivelare la sua retribuzione quando gli è stata posta la domanda: “Guadagni quanto un calciatore? Quanto Amadeus?”. La sua risposta ha sorpreso molti: “Meno. E non ho sponsor. Sicuramente, se lavorassi con privati, potrei guadagnare molto di più, anche dieci volte di più. Tuttavia, penso che la conoscenza debba essere condivisa con tutti, come il pane, e per me il servizio pubblico è la migliore piattaforma. Ma sono aperto a qualsiasi possibilità, tutto può cambiare”.

La risposta di Alberto Angela ha sicuramente scatenato la reazione di Lucio Presta, l’agente di molti personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Amadeus. Presta non ha perso tempo nel contrattaccare su Twitter: “Non si perde mai la buona abitudine di cercare la pagliuzza e non vedere la trave. Quando il Dott. Angela vorrà, possiamo pubblicare i compensi di entrambi (compreso il suo contributo produttivo) e poi mostrare i ricavi che entrambi portano alla Rai”.

Nonostante la polemica, Alberto Angela ha condiviso alcuni dettagli sul suo futuro nella Rai durante l’intervista. Ha espresso il desiderio di continuare a lavorare nella Rai finché possibile, poiché crede che la divulgazione debba essere accessibile al pubblico. Tuttavia, ha anche affermato di essere disposto a cercare altre opportunità se la Rai non gli permetterà di lavorare al meglio. Ha parlato anche dei suoi progetti futuri, inclusa la pausa di “Meraviglie” e la creazione di nuovi documentari e rubriche che trattano temi come l’alimentazione, la tecnologia, lo spazio, l’archeologia e la geopolitica.

Alberto Angela ha scatenato il caos nel mondo della TV con le sue parole sulla retribuzione e sul futuro nella Rai. Lo scontro con Lucio Presta ha evidenziato le tensioni e le divergenze di opinioni. Nonostante ciò, i fan di Alberto Angela avranno modo di seguirlo nel nuovo programma “Noos – L’Avventura della conoscenza”, che debutterà il 29 giugno su RaiUno. La sua eredità di divulgazione scientifica, portata avanti anche dal padre, continua ad ispirare e coinvolgere il pubblico.