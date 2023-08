Sconvolgente rivelazione!” Chi è il giornalista bandito dal nuovo show di Bianca Berlinguer

Da 34 anni in Rai a una nuova avventura in Mediaset

Bianca Berlinguer ha recentemente fatto il grande salto da Rai a Mediaset dopo tre decadi e mezzo. Tuttavia, non tutto va liscio come previsto. Con la data di messa in onda del nuovo programma prevista a settembre, circolano alcune voci piuttosto sorprendenti.

Le ragioni dietro la sua partenza dalla Rai

Bianca Berlinguer ha espresso la sua insoddisfazione nella sua lunga carriera con la Rai. In un’intervista rilasciata a Michela Tamburrino per La Stampa, Berlinguer ha condiviso i suoi sentimenti:

Sentirsi isolata: “Già da tempo mi sentivo isolata, come un’estranea nella mia stessa famiglia.”

“Già da tempo mi sentivo isolata, come un’estranea nella mia stessa famiglia.” Mancanza di sinergia: L’assenza di quella comunanza di intenti che è fondamentale per un ambiente di lavoro sereno.

L’assenza di quella comunanza di intenti che è fondamentale per un ambiente di lavoro sereno. Difendere le proprie posizioni: “Costretta a parare colpi, sempre da sola con il mio gruppo di lavoro. Tollerata e non coinvolta.”

Roberto Sergio su Bianca Berlinguer

Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, ha pesato sulla decisione di Berlinguer di lasciare. Alla presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024, ha dichiarato di aver avuto un incontro con Bianca, la quale ha esposto il suo disagio. La Berlinguer desiderava una “striscia quotidiana” invece della puntata unica settimanale, una richiesta che Rai non poteva soddisfare in quel momento.

La nuova sfida di Bianca Berlinguer in Mediaset

Mentre Berlinguer si prepara per il suo nuovo programma su Mediaset, alcune notizie non sono tutte positive:

Nuovi volti: La squadra includerà Mauro Corona e Alessandro Orsini. Si dice che entrambi avranno un contratto con Mediaset con un cachet di “più di mille euro a puntata”.

La squadra includerà Mauro Corona e Alessandro Orsini. Si dice che entrambi avranno un contratto con Mediaset con un cachet di “più di mille euro a puntata”. Il ritorno dei vecchi: Il vecchio team del programma verrebbe riconfermato, con una notevole eccezione.

Il veto su Marco Travaglio

Una rivelazione del quotidiano Il Foglio ha suscitato molto interesse. Secondo il giornale, Mediaset avrebbe messo un veto sull’ospitare Marco Travaglio, direttore del Fatto, sia fisicamente che virtualmente nel nuovo show di Berlinguer.