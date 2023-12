Capelli biondi e occhi cerulei, appena 15 anni e una vita davanti a sé. Marta Roncoroni aveva tutto il tempo per realizzare i suoi sogni, ma il destino ha deciso diversamente. La giovane, studentessa del liceo artistico e appassionata di ginnastica acrobatica, è stata colpita da una tragica malattia che le ha strappato la vita nella serata di mercoledì scorso.

Il Dramma di una Diagnosi Inaspettata

Marta aveva trascorso il suo ultimo compleanno in una realtà ben diversa da quella desiderata, confinata in una stanza della Terapia Intensiva Neurochirurgica dell’ospedale San Gerardo di Monza. Tutto è iniziato con un banale mal di testa dopo uno dei suoi allenamenti di ginnastica. Ma quella che sembrava una situazione temporanea ha presto rivelato la sua terribile verità: un’emorragia cerebrale causata da un tumore maligno. In soli 40 giorni, la vita di Marta è stata strappata via da lei e dalla sua famiglia.

L’Appello del Padre

Il padre di Marta, Giovanni, devastato dal dolore, ha deciso di scrivere una lettera commovente alla sua amata figlia. “Ciao, sono Marta”, inizia la lettera. “L’11 dicembre ho compiuto 15 anni, ma il mio è stato un compleanno diverso dal solito, a suo modo unico, vissuto in un mondo sospeso e lontano.” Giovanni descrive l’incontro con medici e infermieri straordinari che hanno lottato al suo fianco, ma la battaglia è stata persa.

Una Richiesta di Donazioni per un Atto di Generosità

Il padre di Marta ha lanciato un appello commovente per raccogliere donazioni in memoria della sua amata figlia. In soli 5 giorni, questa raccolta ha raggiunto la straordinaria cifra di 63mila euro. La famiglia desidera utilizzare questi fondi per dotare il reparto che ha curato Marta di nuovi strumenti che possano aiutare altre persone a superare sfide simili.





Il Ricordo di Marta

I funerali di Marta Roncoroni si terranno sabato 23 dicembre a Monza. Il suo ricordo vive non solo nei cuori dei suoi cari, ma anche attraverso la generosità di coloro che rispondono all’appello del padre. Marta aveva una vita intera davanti a sé, ma la sua memoria ora continua a illuminare il cammino di chi ha la fortuna di conoscere la sua storia.