Scopriamo il lavoro di Isabella, la fidanzata di Manuel a Temptation Island - Controcopertina

Il ritorno di Temptation Island su Canale 5 ha suscitato grande interesse tra il pubblico. Il reality delle tentazioni, ideato dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, ha ottenuto un grande successo con la prima puntata, registrando 3.558.000 spettatori e il 26.14% di share. Le sette coppie che metteranno alla prova i loro sentimenti sono sbarcate in Sardegna presso l’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula (Cagliari).

Isabella e Manu: una coppia con background diversi

Tra le sette coppie, troviamo Isabella e Manu (Manuel Marascio e Isabella Recalcati), fidanzati da tre anni e mezzo, entrambi residenti a Milano ma provenienti da contesti molto diversi. Manu vive in un quartiere popolare, mentre Isabella vive in centro. È stato Manuel a decidere di partecipare a Temptation Island poiché, nonostante sia innamorato di Isabella, fatica a trovare un punto di incontro su dove cercare una casa.

Il lavoro di Isabella Recalcati

Le parole di Manuel su Temptation Island hanno scatenato l’interesse del pubblico, che si è schierato dalla sua parte. Manuel lavora come tranviere a Milano e sta studiando per diventare istruttore di scuola guida. A questo punto, il pubblico si è chiesto quale sia il lavoro di Isabella. Isabella Recalcati si è laureata nel 2021 presso la IULM di Milano in Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa. Ha avuto un contratto di lavoro stagionale nel 2017 come commessa presso Borsalino. Nel 2019 è entrata a far parte del team che gestisce lo showroom di Vivienne Westwood a Milano.

Inoltre, Isabella ha lavorato come junior social media manager per una società di consulenza specializzata in campagne pubblicitarie per importanti marchi di moda. Ha trascorso tre anni presso un’azienda milanese che fornisce hostess, promoter, interpreti e modelle per eventi musicali e di moda. Il suo ultimo impiego è stato uno stage durato poco più di un anno come junior product manager per un’azienda specializzata nella produzione di componenti elettronici di ricambio.

Isabella Recalcati ha un percorso lavorativo variegato, con esperienze nel settore delle relazioni pubbliche, della moda e della comunicazione. Il suo background professionale riflette la sua passione per il mondo della moda e dell’organizzazione di eventi. Mentre Manuel si dedica al suo lavoro come tranviere e agli studi per diventare istruttore di scuola guida, Isabella ha accumulato esperienze significative nel settore lavorativo, dimostrando determinazione e impegno nella costruzione della sua carriera.