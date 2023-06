Luca Vismara di Amici è innamorato: l'amore sbocciato con il nuovo fidanzato - Controcopertina

Una nuova storia d’amore è scoppiata tra l’ex cantante di Amici e un affascinante modello. Dopo essersi mostrati insieme nelle settimane passate, finalmente si sono resi ufficiali al mondo. L’ex concorrente di Amici ha condiviso un’immagine in bianco e nero dal Palermo Pride, in cui dolcemente bacia il suo fidanzato. Con questo gesto, l’ex Amici ha dichiarato pubblicamente la sua relazione, nonostante non abbia mai nascosto la propria omosessualità.

Il percorso artistico di Luca Vismara

Luca Vismara ha iniziato la sua carriera artistica durante la sua partecipazione ad Amici 17, dove ha mostrato il suo talento nel canto. Le sue abilità canore sono state influenzate dalla madre, Viviana Stucchi, vincitrice dello Zecchino D’oro nel 1964. Dopo il talent show, Luca ha raggiunto le vette delle classifiche Viral di Spotify, dimostrando un successo crescente nel panorama musicale.

Il suo talento lo ha portato anche ad essere selezionato per partecipare all’Isola dei Famosi nel 2019. Durante la sua esperienza nel reality, ha affrontato accesi scontri con la bellissima Soleil Sorge e ha vissuto un momento toccante nell’incontro con suo padre Ivano. Nonostante le vicissitudini passate, Luca Vismara ha lasciato tutto alle spalle e ora vive appieno il suo amore con il modello Peter Seggio.

Un amore che si mostra al mondo

Luca Vismara e Peter Seggio formano una coppia affiatata, e la loro storia d’amore sembra essere destinata a far parlare di sé. Nel corso delle prossime settimane, la coppia condividerà sicuramente ulteriori dettagli sulla loro relazione, coinvolgendo i loro fan nel loro percorso.

