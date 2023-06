Ilary Blasi e Francesco Totti: Un gesto di pace per un nuovo inizio - Controcopertina

Il gesto della conduttrice verso l’ex marito Francesco Totti che potrebbe segnare una tregua nella loro storia

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha raggiunto il capolinea dopo tanti anni e, durante il processo di separazione, sembrava essersi trasformata in una vera e propria guerra. Tuttavia, nelle ultime ore, sembra che si stia aprendo uno spiraglio di luce: un gesto significativo da parte della conduttrice potrebbe segnare un passo avanti verso l’ex marito e padre dei suoi figli.

Ilary Blasi ha preso una decisione importante: ha deciso di riconsegnare a Francesco Totti le chiavi della Longarina, il centro sportivo di Ostia Antica che è stato oggetto di contese tra i due ex coniugi. Questo gesto della conduttrice sembra essere un segno di voler mettere da parte le antiche rancore e cercare di ripristinare un rapporto civile con l’ex marito.

La notizia della riconsegna delle chiavi è stata riportata da Repubblica e si è appreso che con questo gesto, anche l’importo del risarcimento economico sarebbe stato ridotto. Inizialmente, si parlava di una cifra di 70.000 euro, ma ora sembra che si sia abbassata a 30.000 euro. Questo gesto di Ilary potrebbe indicare che finalmente una tregua è stata raggiunta tra i due ex coniugi.

Nelle ultime settimane, la famiglia Blasi ha condiviso una grande gioia con i fan: un gender reveal. Le tre sorelle Blasi hanno annunciato l’arrivo di un maschietto nella famiglia. Melory, che è già mamma di Jolie nata nel 2021, è in dolce attesa per la seconda volta. Questo momento emozionante è stato celebrato con una fumata blu nel cielo e con applausi e abbracci per Melory e suo marito.

Questi recenti sviluppi sembrano indicare che un nuovo inizio potrebbe essere all’orizzonte per Ilary Blasi e Francesco Totti. Nonostante la fine della loro storia d’amore, è incoraggiante vedere segni di pace e di apertura tra di loro. Resta da vedere come evolverà la situazione e se questo gesto rappresenterà davvero una svolta nella loro relazione.